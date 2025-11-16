„Senkinek nem hiányzik az orosz medve közvetlen szomszédnak” – olvasói reakciók az ukrán nagykövet szavaira

A hét végéhez közeledve egy rövid áttekintést és rendszerezést követően igyekszünk bemutatni, hogy mely témák mozgósították leginkább olvasóinkat, melyek voltak azok a cikkeink, melyek a közösségi médiában az Mfor és a Privátbankár Facebook-oldalain a legtöbb hozzászólást kiváltották. A válogatás célja nem a szerkesztőségi állásfoglalás vagy véleményformálás, hanem az olvasói reakciók bemutatása. A hozzászólásokat változatlan tartalommal közöljük, csupán a helyesírási hibákat javítjuk ki.

Pénteken terjedelmes interjút adott közzé a 24.hu, melyet lapcsaládunk is szemlézett. Ebben Fegyir Sándor, Ukrajna budapesti nagykövete többek között azt mondja: a magyarok döntő többsége a kormányzati lejáratókampány ellenére a háborúban Ukrajna győzelmének örülne.

Régóta megosztó kérdés a háborúban a felek felelősségének megítélése, nehéz objektíven látni a helyzetet, miközben a csapból is (minden kormányközeli hírforrásból) ömlik az ukránok felelősségét firtató és velük riogató kormányzati álláspont. Talán ennek köszönhető, hogy az interjú szemlézése olvasóinkban heves reakciót váltott ki, és sokan fejtették ki véleményüket a közösségi oldalainkon. Ebből válogattunk.

Péter: „Minden tisztességes ember Ukrajna győzelméért szorít, hiszen ő az áldozat.”

Alex: „Ukrajnát megtámadta Oroszország 2022-ben, katonai fegyveres támadás, területfoglalás. Ezek a tények. (Ukrajna az áldozat, Oroszország a háború okozója, az agresszor.)”

László: „Fura a győzelem szó arra, hogy megvéded a hazádat a betolakodóktól…”

Katalin: „A tisztességes emberek a megtámadott ország mellett szolidárisak. Ez mindig így volt…”

János: „Senkinek nem hiányzik az orosz medve közvetlen szomszédnak.”

Névrokona nem ért egyet: „Pedig a magyaroknak akkor volt jólét, mikor a medve itt volt. Mióta elmentek, csak adósságuk van a magyaroknak.”

Katalin: „Emlékszem arra, amikor ránk zúdultak a hírek: Oroszország megtámadta Ukrajnát… Rettenetes, félelmetes volt… hogy áttörnek ide a tankjaikkal… megint… Isten áldja meg Ukrajnát, hősök vagytok!”

Sándorné tisztáz: „Óriási tévedés! Az unió, a nyugat kezdte. Az oroszok csak védekeztek.”

Albert: „Mindkettő megéri a pénzét, a környező országok emberei isszák a levét.”

János: „Békének örülne a magyarok nagy része, és az ukrán nácizmus vesztének.”

Egy névrokon János: „Akkor nem kellene támadni Magyarország energiaellátását biztosító csöveket..., mert ez a magyar nép elleni támadás.”

Lajos: „Van egy olyan magyar szó: realitás, és ha ezt egy valódi – tanult – katonai szakértő kifejtené, akkor bizony más is kiderülne, és nem elfelejteni: a nyugati „támogatás” nélkül, már rég vége lenne az értelmetlen vérontásnak.”

István: „És megkérdezte az ukránokat, hogy mit szeretnének? Szeretnének-e ruszki elnyomás alatt élni? Mi magyarok nem örültünk volna a ruszkik elleni fegyveres támogatásnak a nyugattól 56-ban? Vagy akár 1848-ban, esetleg a török ellen anno? Szerencsétlenségünkre nem kaptunk segítséget,nyögtük is az igát rendesen. Ön és önhöz hasonló emberek miért kívánják ezt más országnak és állampolgárainak ezt a gonoszságot? Talán azért mert nekünk rossz volt, ezért másnak is rossz legyen? Vagy talán ruszkiimádó fanok? Vagy esetleg egyetért Orbán Balázsal abban, hogy őrültség a túlerőnek ellenállni, azonnal fel kell mutatni a fehér zászlót?”

Lajos: „Az idő nagy úr! A mostani helyzetet értelmetlen összehasonlítani a régi helyzetekkel. De ha annyira akarja akkor tessék: a németek harc nélkül – fehér zászlót mutattak – elfoglalták Ausztriát, Hollandiát, Franciaországot és most van valami gondjuk? Talán segít a jobb megértésért: amikor a Szovjetunió Kubába „csempészett” egy- két atomrakétát, az USA – amikor kiderült – „hazazavarta” őket, mert túl közel kerültek, és egy tengeri blokádot is csináltak. Most az oroszok is attól féltek, hogy a NATO túl közel kerül a rakétáival. De amíg oroszbarát kormány volt, érdekes módon nem volt háború.”

István: „A németek ellen nem összefogás volt a megoldás? A ruszkiknak nem Amerika küldte a fegyverek élelmiszerek nagy részét a németek ellen? Ma nem kérnek az ukránok a nagy ruszki barátságból, és biztosan jobban tudják nálunk, hogy mennyire megbízható szavatartó a ruszki! Évszázadok óta elnyomás alatt tartották őket! Például az 1930-as években az orosz kommunisták (nem a szovjet) miatt halt éhen több mint 6 millió ukrán! És még további 2 milliót öltek meg az éhséglázadás miatt bosszúból! Még régebben a 14.-15. században több orosz állam városállam létezett. A fő ellenség a tatár volt. A városállamok összefogtak és Moszkva vezetésével felszabadították a kijevi russzt, és ott felejtették magukat több 100 évig! Testvérnép, és mégis gyűlölik egymást! Minden országnak, nemzetnek megvan a maga keresztje, sérelme egy másik nemzet iránt, főként ha csak az egyik fél volt az elnyomó! És nem az ukrán volt az elnyomó az évszázadok alatt!”

Lajos: „Természetesen a háborúskodás sose volt jó, de minden „nagyhatalom” időnként elindít egyet és ez nem csak az oroszokra vonatkozik. Ott a másik nagyhatalom: Korea, Vietnám, Irak, Észak-Afrika, Afganisztán és nem volt egyik se határos ország. Kérdés: kinek van a világon a legnagyobb hadserege, a legkorszerűbb fegyverei, annak, akinek szárazföldön határos egy szegény ország. Tudomásul kellene venni, hogy a fegyvergyártás nagy üzlet és nem jó ha csak a „raktárban” porosodnak, mert a „demokrácia” exportálásához kell. Van a nagyhatalmaknak egy igen erős akarata, meg akarják védeni a „nagyhatalmasságukat”, ahová lassan Kína is becsatlakozik.”

István: „Amit írt a háborúról és nagyhatalmakról, valamint a fegyvergyártásról általánosan az igaz! De az idő nem igazán nagyúr ebben a vonatkozásban! Nem igazán ismerek olyan nemzetet, amely elfelejtené a múltját és a sérelmét! Valamint nem fenntartással viselkedne a másik nép/nemzet iránt a múlt sérelme miatt! Akik megalázták, irtották, kizsákmányolták őket évszázadokig. Ilyenkor már felejtős a testvérnép hivatkozás a békéért! Hiába a kivülállók szörnyülködése, az szerintük értelmetlen öldöklés miatt! Főként, ha az agresszor volt a mindenkori szenvedésük alanya a múltban is! Csoda-e ha nincs bizalom?”

Vince: „Szeretném azt hinni, nem azoknak hisznek, kik szebben hazudnak.”

