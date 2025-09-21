Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

1p

Miért állhatott be a Tisza és a Fidesz közötti különbség?
Ki nyerhet az adók körüli politikai viharon?
Mi lesz az átláthatósági törvényből?

Online Klasszis Klub élőben Somogyi Zoltánnal!
Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves szociológust!

2025. szeptember 24. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Közélet Orbán Balázs

12 ezren voltak a digitális polgári körök első gyűlésén

mfor.hu

Rengeteg művész, sportoló és tudós is.

Európa súlyos kihívások elé néz, ezekre csak az erős és sikeres nemzetek fognak tudni válaszokat adni, ezért volt fontos, hogy a Digitális Polgári Körök (DPK) szombaton tartott első országos találkozóján 12 ezer ember, köztük rengeteg művész, sportoló, tudós, közéleti szereplő állt ki a közös gondolkodás és a polgári jobboldali konzervatív keresztény értékek mellett – mondta a miniszterelnök politikai igazgatója a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Orbán Balázs közölte: Brüsszelnek, az Európai Unió (EU) liberális központjának is van javaslata arra, hogy milyen politikai válaszokat adjunk a háborúval, a migrációval, a zöld átmenettel és a versenyképességgel összefüggésben, ám ezek rendre elbuknak, és egyre több ember érzi Magyarországon, hogy „ha ezeket az utakat elfogadjuk”, akkor „Magyarország is lejtmenetre kerül, és egyre rosszabb és rosszabb lesz a helyzet”.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Ma kiderül a választáson, milyen erős a Fidesz a fővárosban

Ma kiderül a választáson, milyen erős a Fidesz a fővárosban

Öt településen rendeznek ma időközi önkormányzati választást.

Megingott a magyarok bizalma a kormányban? – A hét ábrája

Látványosan megingott a magyarok bizalma a kormányban – A hét ábrája

A gyengülés regionális szinten is feltűnő.

Pikáns helyzet: egy DPK-tag fia lett Magyar Péter kabinetfőnöke

Velkey György László édesapja a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója, Velkey György, aki nemrég belépett az Egészséges nemzetért digitális polgári körbe.

Orbán Viktor békemenetet hirdetett október 23-ra

A Digitális Polgári Körök első országos találkozójára került sor szombaton.

Vége a találgatásoknak, itt indul majd Magyar Péter

A Tisza Párt saját elnökét indítja Hegyvidéken.

Orbán Viktor vagy Magyar Péter? Új eredmények érkeztek

Orbán Viktor vagy Magyar Péter? Új eredmények érkeztek

Olvasóinkat kérdeztük a miniszterelnöki alkalmasságról.

Orbán Viktor már a reggelt is a helyszínen kezdte

Bár csak 16 órakor startol a Digitális Polgári Körök első országos találkozója, a miniszterelnök már a helyszínről posztolt. 

Wéber Balázs, Bózsó Péter, Vég Márton

Milliárdokért kampányolnak, de kinek? Ki az, aki még bizonytalan? Ez Viszont Privát

A héten írtuk meg, hogy az első félévben 80 milliárdba került nekünk az a közmédia, amelynek híradója egy friss kutatás szerint is a kormánypárt kommunikációs céljainak van alárendelve. De mire lesz elég a fideszes médiahenger? Miért közelít a kormánypárt népszerűsége a Tiszáéhoz? Mire gyúrnak a Harcosok klubja edzőtáborában? Mennyire közügy Gyurcsány Ferenc magánélete? Mit mutatnak a friss KSH-s béradatok, és mi a valóság? Mi köze Hajdú B.-nek a NER-hez? És kik azok a dolgozó szegények? Erről is vitatkozott az Ez Viszont Privát e heti adásában Wéber Balázs vezető szerkesztő, valamint Bózsó Péter és Vég Márton újságíró.  

Bódis Kriszta: In memoriam Szabó Zsolt rendőr alezredes

Több százan gyűltek össze péntek este Hódmezővásárhelyen, hogy gyertyagyújtással emlékezzenek Szabó Zsolt rendőrkapitányra, aki öngyilkosságot követett el. A tragédia megrázta a várost; Márki-Zay Péter polgármester és a helyi Fidesz is részvétét fejezte ki.

Tagadja az állam, hogy lemondana a gyermekvédelmi intézményekről

Az államtitkár cáfolja, hogy az állam alá tartozó gyermekvédelmi intézményeket átadná az egyházaknak. 

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168