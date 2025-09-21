12 ezren voltak a digitális polgári körök első gyűlésén

Európa súlyos kihívások elé néz, ezekre csak az erős és sikeres nemzetek fognak tudni válaszokat adni, ezért volt fontos, hogy a Digitális Polgári Körök (DPK) szombaton tartott első országos találkozóján 12 ezer ember, köztük rengeteg művész, sportoló, tudós, közéleti szereplő állt ki a közös gondolkodás és a polgári jobboldali konzervatív keresztény értékek mellett – mondta a miniszterelnök politikai igazgatója a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Orbán Balázs közölte: Brüsszelnek, az Európai Unió (EU) liberális központjának is van javaslata arra, hogy milyen politikai válaszokat adjunk a háborúval, a migrációval, a zöld átmenettel és a versenyképességgel összefüggésben, ám ezek rendre elbuknak, és egyre több ember érzi Magyarországon, hogy „ha ezeket az utakat elfogadjuk”, akkor „Magyarország is lejtmenetre kerül, és egyre rosszabb és rosszabb lesz a helyzet”.

(MTI)