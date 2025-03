12,7 milliárd átutalva – fontos bejelentést tett Karácsony Gergely

Hozzátette: „a szemét, amit az állam hordott oda, az az államé, és az államnak kell onnan elszállítania, vagy az államnak kell fizetni érte. És ha ezt tisztáztuk, akkor jöhet a megállapodás a kármentesítésről is, na meg az állami közlekedési beruházásokról is.”

Szerinte „meg kell állapodnunk az állam szemetének elszállításáról, már csak azért is, mert több jelzést kaptunk arról, hogy még az elmúlt napokban is szemétlerakónak használták a területet.”

Tehát „még legalább két hónap, mire elkezdhetjük a kommunális hulladék elszállítását. Amint lehet, el is kezdjük”, emelte ki a főpolgármester.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!