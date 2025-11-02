„14 éve sarcoljátok a nyugdíjakat évi 400-450 ezer forinttal!” – olvasóink szkeptikusak

Heti válogatásunkban ismét reflektorfénybe állítjuk azokat az olvasói hozzászólásokat, amelyek a legtöbb reakciót váltották ki az Mfor és a Privátbankár Facebook-oldalain közzétett cikkeink alatt. Számunkra nemcsak az fontos, hogy hányan olvassák el tartalmainkat, hanem az is, milyen gondolatokat, érzelmeket váltanak ki, mit gondolnak róla, mit fűznének hozzá követőink. A válogatás célja nem a szerkesztőségi állásfoglalás vagy véleményformálás, hanem az olvasói hangok bemutatása. A hozzászólásokat változatlan tartalommal közöljük, csupán a helyesírási hibákat javítjuk ki.

Csütörtökön nagy érdeklődésre – és heves reakciókra – tartott számot Orbán Viktor bejelentése, miszerint a kormány döntött a 14. havi nyugdíj bevezetéséről. Az erről adott híradás nemcsak nálunk volt a legkommenteltebb tartalom a héten, de laptársunknál, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankárnál is ez generálta a legtöbb hozzászólást.

Kapcsolódó cikk Orbán Viktor: Lesz 14. havi nyugdíj A bevezetési rendjén még dolgozik a kormány.

A bejelentést nehéz lenne nem választási osztogatás kategóriába sorolni, így érthető, hogy sokakban kelt valamilyen érzelmet: van, aki az államháztartást, a nyugdíjrendszert félti, más talán közvetlenül érintettje az intézkedésnek. Lássuk, mit írtak le ebből olvasóink.

Károlyné nyugdíjasként érintett: „Minden választás előtt igen fontosnak érzem magam. A köztes időszakban meg egy leszólt nyugger vagyok… [...] a kormánynak is azok vagyunk...Nem érzékeled, hogy csak a választás előtt számítunk? (Nézzél csak utána, Bayer Zsolt – igaz, ő nem kormánytag – hogyan nyilatkozik a nyugdíjasokról...)”

Ibolya: „Nem kell! Állítsátok vissza a svájci indexálást! 14 éve sarcoljátok a nyugdíjakat évi 400-450 ezer forinttal!”

Ági: „Svájci indexálást! Ez csak a hatalomért van, utána a következő évben meg megszüntetik. Ennyire gázban vannak? Eladósítják az országot a hatalmukért és a NER lovagokért?”

Ágnes idézi: „Nyugdíjjal foglalkozó szakemberek kiszámították, hogyha nem törli el Orbán 2011-ben a svájci indexálást, most a havi nyugdíj 80 százalékkal magasabb lenne azoknak, akik 2010-ben, amikor átvette a kormányzást a Fidesz, már nyugdíjasok voltak.”

Lesz 14. havi nyugdíj!

Fotó: Orbán Viktor/Facebook

Imréné: „Jön a választás!”

Sándor: „2010-ben is eldöntötték a 13.havit! 2022-re sikerült, akkor is választási év volt!”

Manka Orbánt idézi: „Eldöntöttük, hogy lesz 14. havi nyugdíj, de a bevezetési rendjén még dolgozunk” és hozzáteszi: „Ez üres ígéret.”

Csilla: „Ígérni ingyen van, úgysem lesz belőle semmi, csak a szokásos.”

Adél: „Fűt, fát , bokrot, meg a csillagos eget. Végül is adósság adósság hátán. Jó hogy már, szegény, aki még ígérni sem tud!”

Miniszterelnöki interjú a Kossuth Rádióban

Fotó: MTI

Ferenc: „Nem 14. havi nyugdíjat kell adni, hanem biztosítani a normális megélhetést a nyugdíjasoknak a havi nyugdíjból. Vissza kell vezetni a svájci indexálást és a nyugdíjplafont.”

Gábor: „Nyugdíjemelés meg az infláció-mérték alatti lesz szokás szerint.”

Sándor: „Megy a parasztvakítás ezerrel. Két kézzel szórják a pénzt hitelből, csak maradjanak hatalmon, hogy az elkövetett diszóságaikért ne kelljen felelniük illetve, ha másik rezsim lesz azt nehéz helyzetbe tudják hozni. A közgazdasági alaptételek jelenleg nem érvényesek. De majd 2026-ban érvénybe lépnek.”

Zoltán cinikus: „Majd elvonják valami kevésbé fontos területről, mint mondjuk az oktatás vagy egészségügy.”

Zsuzsanna: „Az áprilisi lesz még 16. havi is.”

Zoltán: „Miből? Jön az egyenruhások 6 havi pénze, jön a 3 gyerekes nők adómentessége. Vissza kell fizetni az orosz és a kínai kölcsönt. Az EU nem ad pénzt. Még vesznek fel kínai kölcsönt?”

Péter a bevezetés időpontjára így utal: „A repülőrajt után nem sokkal”.

Aki pedig ennél is több véleményre kíváncsi, lájkolja az Mfor Facebook-oldalát és a Privátbankár Facebook-oldalát.