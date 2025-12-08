15 képviselő maradt teljesen néma az Országgyűlésben

Nyolc kormánypárti és hét ellenzéki képviselő egyáltalán nem szólalt fel az Országgyűlésben 2025. december 5-éig. Idén is a KDNP-s Rétvári Bence beszélt a legtöbbet, összesen 189-szer kért szót – derült ki a Népszava gyűjtéséből. bA második helyet a fideszes Fónagy János, a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti államtitkára szerezte meg 188 felszólalással, ami pont 80-nal több, mint 2024-ben.

A bronzérmes – akárcsak tavaly – Z. Kárpát Dániel a Jobbiktól 101 felszólalással. Őt Novák Előd szélsőjobboldali mi hazánkos politikus követi, aki 91 alkalommal kért szót.

Orbán Viktor egy helyet javított 2024-hez képest, így a 7. helyen végzett 68 felszólalással.

Idén tizenöten maradtak némák, köztük a független Hadházy Ákos, aki már a 2022-es választások után jelezte, díszellenzékiként nem akar asszisztálni a rendszerhez. Nem szólalt fel idén az LMP-s Ungár Péter, valamint a DK-s Oláh Lajos sem. A fel nem szólalók egyik csúcstartója Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója, FTC-elnök, aki utoljára 2007-ben beszélt. Akkori egyetlen felszólalásában – még ellenzékből – a többi között a demokrácia fontosságára hívta fel a figyelmet.

A miniszterek közül Rogán Antal kétszer, Navracsics Tibor háromszor, míg Lázár János hatszor beszélt a parlamentben.