Közélet parlament

15 képviselő maradt teljesen néma az Országgyűlésben

mfor.hu

Orbán Viktor 68 felszólalásnál tart.

Nyolc kormánypárti és hét ellenzéki képviselő egyáltalán nem szólalt fel az Országgyűlésben 2025. december 5-éig. Idén is a KDNP-s Rétvári Bence beszélt a legtöbbet, összesen 189-szer kért szót – derült ki a Népszava gyűjtéséből. bA második helyet a fideszes Fónagy János, a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti államtitkára szerezte meg 188 felszólalással, ami pont 80-nal több, mint 2024-ben.

A bronzérmes – akárcsak tavaly – Z. Kárpát Dániel a Jobbiktól 101 felszólalással. Őt Novák Előd szélsőjobboldali mi hazánkos politikus követi, aki 91 alkalommal kért szót.

Orbán Viktor egy helyet javított 2024-hez képest, így a 7. helyen végzett 68 felszólalással.

Idén tizenöten maradtak némák, köztük a független Hadházy Ákos, aki már a 2022-es választások után jelezte, díszellenzékiként nem akar asszisztálni a rendszerhez. Nem szólalt fel idén az LMP-s Ungár Péter, valamint a DK-s Oláh Lajos sem. A fel nem szólalók egyik csúcstartója Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója, FTC-elnök, aki utoljára 2007-ben beszélt. Akkori egyetlen felszólalásában – még ellenzékből – a többi között a demokrácia fontosságára hívta fel a figyelmet.

A miniszterek közül Rogán Antal kétszer, Navracsics Tibor háromszor, míg Lázár János hatszor beszélt a parlamentben.

Kemény kérdéseket kaphatnak ma a miniszterek a parlamentben

Húsz előterjesztés vitáját folytatja le hétfőn az Országgyűlés.

„Baj esetén készületlenül golyófogók lesznek” – olvasóink a kényszersorozásokról

Szijjártó Péter nem hisz az ukrán főügyészség vizsgálatának, és fenntartja álláspontját, hogy a kárpátaljai Sebestyén László a “kényszersorozás" során történt bántalmazás áldozata lett. Olvasóinkat mind a sorozás témája, mind pedig a külgazdasági és külügyminiszter kommentárja hozzászólásra késztette. Ezekből válogattunk. 

Magyar Péter

Magyar Péter: nagyon meg fogjuk nyerni a választást

Vasárnap délután Debrecenben tart utcafórumot a Tisza Párt, ahol Magyar Péter pártelnök a főszónok.

Azt nem teszi zsebre Magyar Péter, amit ma kapott Dobrev Klárától

„Soha többé egypárti kétharmadot, soha többé teljhatalmat egy embernek” címmel indít országos kampányt a következő hetekben a Demokratikus Koalíció – jelentette be az ellenzéki elnöke a DK egyéni országgyűlési képviselőjelöltjeinek tartott vasárnapi, budapesti rendezvényen.

Itt a bejelentés: a Fidesz óriási sorcserét tervez a tavaszi választásokon

Erről Kubatov Gábor beszélt a Mandiner Klubesten.

Térképen a félelmetes magyarországi bérszakadék – A hét ábrája

Nagyon komoly különbségek vannak az országban.

Magyar Péter részletek árult el a Tisza programjából

Az állatvédelem és az egészségügy terén.

Magyar Péter dörzsöli a tenyerét: nem jött be a támadás a tiszás jelölt ellen?

A nyíregyháziaknak a Tisza Párt jelöltje szimpatikus.

Már keresik a Citadella éttermének és ajándékboltjának üzemeltetőjét

A felhívás a Hivatalos Értesítőben jelent meg.

Mi történt? Orbán Viktor egy tollvonással két határidőt is meghosszabbított

Mi történt? Orbán Viktor egy tollvonással két határidőt is meghosszabbított

A vártnál lassabban haladnak az épületrekonstrukciók.

