21 Kutatóközpont: a kétharmad határán billeg a Tisza

A 21 Kutatóközpont április 8. és 11. között készült közvélemény-kutatása a Tisza Pártot 55, a Fidesz-KDNP-t 38 százalékra mérte. A kutatás eredményét Róna Dániel a 21 Kutatóközpont igazgatója a Telex választási műsorában ismertette 19 óra után néhány perccel.

Az ennek alapján készült mandátumbecslés szerint 132 képviselői helyet szerez a Tisza Párt, ez pont nem elég a kétharmados többséghez.

A kutatás szerint a Mi Hazánk éppen 5 százalékot, a DK és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt 1-1 százalékot szerez.

Az adatok értelmezéséhez fontos hozzátenni, hogy a százalékos adatok nem tartalmazzák a külhoni levélszavazatok, amelyeket a kutatóközpont módszereivel nem mérhetők.