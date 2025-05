22 országból tiltakoznak a kormány új terve ellen

Online Klasszis Klub élőben Lengyel Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves politológust, közgazdászt!

A május 13-án benyújtott átláthatósági törvényjavaslatával a Fidesz a Putyin-féle Oroszországban is látott autoriter taktikákat követi. Ha a javaslatot elfogadják – márpedig semmi nem utal arra, hogy ne fogadnák el –, az lehetőséget ad arra, hogy célba vegyék azokat a magyarországi médiumokat és civil szervezeteket, amelyek bármilyen külföldi forrásból – legyen az adomány vagy az EU által biztosított átlátható támogatás – fenntarthatóságukhoz szükséges forrásokhoz jutnak.

A magyarországi Fidesz gyakorlatilag törvényen kívül helyezi a szabad sajtót – és tágabb értelemben ezzel a demokratikus közvitát is.

A cikk szerint az aláírók célja, hogy kifejezzék szolidaritásukat a magyarországi újságírókkal, továbbá vállalják, hogy a saját nyelvükön, mintegy 11 különböző nyelven, saját lapjaikban is közzéteszik az állásfoglalást.

A Média1 szakportál cikke szerint kedd délig már 22 ország 85 főszerkesztője és kiadóvezetője csatlakozott ahhoz a nemzetközi szolidaritási és tiltakozási nyilatkozathoz, amelyet olyan jelentős médiumok vezetői is aláírtak, mint a brit The Guardian, az osztrák ORF és a lengyel Gazeta Wyborcza.

