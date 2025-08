25 bölényre kért engedélyt Mészáros Lőrinc vadásztársasága

A hat zebra kivételével a szaporítást is engedélyeztették. Az állatokat hat alcsútdobozi és 14 bicskei helyrajzi számon lévő ingatlanokon lehet tartani. A hvg.hu a dokumentumokra a Fejér vármegyei kormányhivatal honlapján bukkant rá. A lap megjegyzi: az állatokról a napokban készült fotókon egyértelműen több antilop látható, tehát annyi bizonyosan elmondható, hogy nem minden engedélykérelem található meg a hirdetmények között.

