250 Ferrari nagyságú profitot zsebelt be Mészáros Lőrinc

A Baba Patika magazin is nyereséges lett.

Kapcsolódó cikk Kiderült, hogyan teljesített Mészáros Lőrinc gyerekáruháza és luxusfogászata A Baba Patika magazin is nyereséges lett.

A Telex azt is kiszámolta, mire elég 39,2 milliárd forint adózás utáni profit:

A lap szerint egyébként a 39 milliárdos adózás utáni eredmény gyengébb, mint amit 2023-ban produkáltak. Akkor 168 milliárd forintos árbevétel mellett még ennél is nagyobb, 50,9 milliárdos tiszta nyereséget sikerült elérni.

2024 október 9-én Szijjártó Péter külügyminiszter és Mészáros Lőrinc, Magyarország leggazdagabb embere látogatást tettek Kiskőrösön, ahol a Budapest-Belgrád-vasútvonal vágányépítési munkálatainak befejezését tekintették meg. Szijjártó és Mészáros a vágányépítés velejét végző sínfektető gépre is felmászott, ami természetesen a Mészáros Lőrinc tulajdonában lévő V-Híd Építő Zrt.-hez tartozik.

