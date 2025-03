256 ezret kér krétafeliratok letakarítása miatt a soproni önkormányzat egy tüntetés tiszás szervezőjéről

A házelnök kitiltotta a Momentumot a parlamentből, jókora pénzbüntetéseket is kiosztott a Pride betiltása ellen rendhagyó és rendbontó módon tiltakozóknak.

Azt is kifogásolta, hogy az önkormányzat előzetesen nem jelezte a problémát. „Szívesen lemostam volna a feliratokat, ha szóltak volna, hogy ennyire zavarja őket” – fogalmazott. Úgy véli, a városvezetés nem ad teret a kritikának: „Ezért a helyiek nem tudják máshol, máshogy kifejezni a véleményüket és az elégedetlenségüket.” A büntetéstől nem hátrál meg, és már szervezi a következő tüntetést.

Röviddel a demonstráció után megjelent az önkormányzat takarítógépe, és eltüntette a feliratokat. Másfél héttel később a tüntetés egyik szervezője, a Tisza-szimpatizáns Nyulász Réka 256 159 forintos közterület-tisztítási számlát kapott. Az Átlátszónak azt mondta, igazságtalannak és eltúlzottnak tartja a követelést: „Az összeg is rendkívül eltúlzott, ráadásul szerinte jogalapja sincs.” Szerinte a demonstráció hivatalos lezárása után keletkeztek a feliratok, így nem tartja magát értük felelősnek.

„Ébredj Sopron! Elég volt!” címmel tartottak tüntetést március 9-én Sopronban a fideszes városvezetéssel elégedetlen helyiek, számolt be az Átlátszó . A demonstráción mintegy 400 fő vett részt, akik az óvodabezárások, a drága parkolás, a rossz közvilágítás, az egészségügyi ellátás problémái, a Fertő-part lezárása és az önkormányzati média elfogultsága ellen tiltakoztak.

