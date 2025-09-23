Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Közélet

5 millió forintot ajánl fel Dobrev Klára annak, aki bizonyítékokkal szolgál a Szőlő utcai pedofilbotrány ügyében

mfor.hu

Fejenként 5 millió forint nyomravezetői díjat ajánl fel a Demokratikus Koalíció vezetője annak, aki bizonyítani tudja, hogy ki a Szőlő utcai pedofilbotrányban érintett két politikus.

Fejenként 5 millió forint nyomravezetői díjat ajánlott fel Dobrev Klára annak, aki bizonyítani tudja, hogy ki a Szőlő utcai pedofilbotrányban érintett két politikus. 

Tegnap a parlament őszi ülésszakának nyitányán éles szópárbaj alakult ki az ellenzéki politikusok és a kormánypárt képviselői között azzal kapcsolatban, hogy ki lehet az két politikus, aki érintett lehet a Szőlő utcai pedofilbotrányban. 

Fotó: Facebook/Dobrev Klára

Dobrev Klára a szerkesztőségünkhöz is eljuttatott közleményében úgy fogalmaz: „azt akarjuk, hogy az a két magasrangú politikus, aki a Szőlő utcai állami gondozott gyerekeket a saját beteges vágyainak a kielégítésére használta, börtönbe kerüljön, méghozzá jó hosszú időre.” Majd úgy folytatta: „mivel Pintér Sándor egyértelművé tette, hogy nem folyik érdemi nyomozás az ügyben, hiszen 10 évig mehetett ez zavartalanul a Szőlő utcában, mi vesszük a kezünkbe az ügyet, hogy a felelősök börtönbe kerüljenek.”

A pénzjutalommal kapcsolatban Dobrev azt írja: „aki hitelt érdemlően bizonyítani tudja, hogy ki a két pedofil politikus, az 5 millió forintot kap értük fejenként, 5-öt az egyikért, és újabb 5-öt a másikért.” A pénz mellett anonimitást és teljes jogi védelmet kínálnak annak, aki ilyen bizonyítékot tud küldeni a [email protected] email-címre. 

A Szőlő utcai Budapesti Javítóintézet egykori igazgatóját, Juhász Pétert és élettársát május 27-én vették őrizetbe emberkereskedelem és kényszermunka vádjával. Emellett Juhászt közfeladati helyzettel való visszaéléssel is gyanúsítják. Kuslits Gábor, a fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (Tegyesz) volt igazgatója nemrégiben egy interjúban arról beszélt: már 2020-ban elmondták kollégáival egy rendőrnek, hogy tudomásuk szerint Juhász szexuális visszaéléseket követ el nevelőintézetis gyerekekkel szemben, mire a rendőr titoktartási nyilatkozatot íratott alá velük, és megnyugtatta őket, hogy Juhász ellen fedett nyomozás folyik, le fogják buktatni – de aztán nem történt semmi. Kuslits azt is állította, hogy szakmai körökben két magas rangú politikust emlegetnek, akik Juhászt védték, de neveket nem említett – számol be róla a Telex.hu.

