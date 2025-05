50 évre titkosították a Nemzetbiztonsági Bizottság ülésének egyes részleteit

Barthel-Rúzsa Zsolt azt mondta, hogy Ruszin-Szendi ukrán kapcsolatrendszerének elemzése most is zajlik. Bekérték a NATO-tól a NATO-ülések anyagait. Ruszin-Szendi 4 ilyen vezérkari főnöki ülésen képviselte Magyarországot. A lefolytatott vizsgálat alapján 3 megállapításra jutottak.

Kocsis azt mondta, a kiutasítások után a magyar szolgálatok fokozták a felderítő tevékenységüket. Szerinte eközben egy befolyásolási kísérlet is zajlik, ami összefüggésben van a történtekkel. Erre szerinte nem csak a kronológia a bizonyíték. „A cél, hogy Magyarországot rossz fényben tüntessék fel a nemzetközi színtéren.”

Kocsis megnevezte a két kiutasított ukrán hírszerzőt, Juroj Kenicsit és Dmitro Kisfalusit. Emellett megnevezett egy harmadik személyt is, Szerhij Alexandronovot.

Kocsis arról beszélt, hogy május 9-én, a videó közzétételekor a magyar titkosszolgálat összekötőjét behívták Kijevben, de semmi tájékoztatást nem kapott arról, ami akkor éppen a nyilvánosságban történt. Ez a nemzetbiztonsági kapcsolatokban teljesen példátlan. Kocsis szerint ebből is látszik, hogy nem komoly ügyről, hanem egy lejáratóakcióról van szó.

