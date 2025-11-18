4p

Közélet Herendi Porcelánmanufaktúra Közbeszerzés

50 millióért pótolják a Karmelita étkészletének megcsorbult darabjait

Kormos Olga
Kormos Olga

A Karmelita hat éves Herendi porcelán étkészlének egyes darabjai megcsorbultak, elhasználódtak, ezért pótolni kell őket. A hirdetmény nélküli közbeszerzésnek már meg is van nyertese.

A kormány hat évvel ezelőtt vásárolta meg a Karmelita épületegyüttes protokolláris étkészletét Magyarország egyik leghíresebb porcelángyárától, ám ez idő alatt sok darabja megcsorbult, amortizálódott.

Most a nem mindennapi étkészlet pótdarabjainak beszerzése 50 millió forintba kerül, egész pontosan 49 545 820 forintba – de hát ezek a világhírű Herendi Porcelánmanufaktúra termékei.

A közbeszerzést azért nem hirdették meg, mert a szerződést csak ez a gazdasági szereplő teljesítheti a kizárólagos jogok miatt, beleértve a szellemitulajdon-jogokat. A kormány megrendelésére ugyanis a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. az állami protokoll részére egységes, „OFLGPR+CIM” dekor jelzésű „aranykoszorú + címer” mintával teljes szervizkészletet alkotott hat éve, és ezek pótlását csak a vállalat tudja elvégezni.

Ahogy a közbeszerzési dokumentumban írják, a felújított Karmelita épületegyüttes üzemeltetésbe vétele óta eltelt 6 évben a szervizkészlet a gyakori és nagy létszámú protokolláris rendezvényeken jelentősen igénybe volt véve, ezért a készlet egyes darabjai eltörtek, csorbultak, elhasználódtak, ezért már nem használhatóak a megfelelő színvonalú terítékhez.

A világhírű Herendi Porcelán Manufaktúra Karmelita-szervizkészlete le van védetve. Ez a fotó csak illusztráció
A világhírű Herendi Porcelán Manufaktúra Karmelita-szervizkészlete le van védetve. Ez a fotó csak illusztráció
Fotó: Facebook/Herendi Porcelán Manufaktúra

Az eredeti szervizkészlet közel 3000 darab porcelánból állt, melyből jelenleg 2379 darab maradt meg épen és szépen, de még ezek között is van olyan tétel, amely már kissé megcsorbult vagy kopott, állami protokolláris feladatok ellátására már nem méltó.

A jelenlegi beszerzés összesen 865 darab porcelántermék készítésére vonatkozik, amely az eredeti készlet közel 28 százaléka. Így könnyen kiszámolható, hogy a teljes étkészlet értéke több mint 150 millió forintra rúghatott. 

Az újonnan megrendelt porcelánok között lapos, mély- és csemegetányérok, befőttestálkák, só, bors- és cukorszórók, tejszínes kannák szerepelnek. A dokumentum szerint a 3000 darabból álló teljes készlet lecserélése nem lenne gazdaságos, mivel az irreális többletköltséget jelentene a kormány számára, de a pótlás így az összérték 29,8 százaléka, alig egyharmada.

A Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 1. § (2) bekezdése, valamint a kialakult protokolláris szabályok értelmében a Karmelita épületegyüttesben zajló protokolláris rendezvényeken minden esetben a címeres és külön jelzéssel ellátott Herendi szervizkészlet használható, aminek egyedüli jogtulajdonosa a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt.

A meglévő készletet a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. tervezte és készítette, annak minden egyes darabja a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál 115.603 lajstromszám alatt be van jegyezve.

Tehát – mint írják –, egész egyszerűen elképzelhetetlen, hogy mástól rendeljenek a szervizkészlethez pótlást, mert az ellehetetlenítené a protokolláris feladatok ellátását. A Herendi porcelánt földrajzi árujelző is védi (L0000737), más nem készíthet a Várkapitányság jelenlegi kormányzati készletével megegyező étkészletet, amely a Hungarikumok Gyűjteményébe is bekerült „Kulturális örökség” kategóriában, mint a magyar kézműves hagyomány kiemelkedő képviselője.

Ez a státusz azt is jelenti, hogy a magyar állam protokolláris és diplomáciai gyakorlatában a Herendi porcelán különleges helyet foglal el: rendszeresen szolgál állami ajándékként magas rangú külföldi vendégek számára, a Sándor-palota, a Miniszterelnökség, az Országház és több magyar nagykövetség díszítésében is kiemelt szerepet kap.

A Herendi a nemzeti elegancia és státusz szimbóluma lett – írják.

A Herendi étkészlet pótlását egyébként a Budai Vár viszonylag keveset emlegetett épületébe, a De la Motte-Beer palotába, a Dísz tér 15, szám alá kérte a Várkapitányság. Ezek szerint a világhírű szervizkészletet ebben a 18. századi felújított épületben tárolják, ahol egyébként rendszeresen szerveznek vezetett sétákat.

