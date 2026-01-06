52 ezres karácsonyi csomagokkal ajándékozta meg dolgozóit a Magyar Államkincstár

Év végi köszönetnyilvánításként 4650 darab egységes karácsonyi ajándékcsomag összeállítására, csomagolására, valamint leszállítására kötött utolsó pillanatos szerződést december 11-én a korábban már jól bevált céggel, a Tomex Group Kft.-vel a Magyar Államkincstár.

A nyertes ajánlattevő feladata volt, hogy a kincstár 4650 dolgozója részére a minőségi élelmiszerekből összeállított karácsonyi meglepetést időben eljuttassa a helyszínre.

Mindez nem kevesebb, mint 241,5 millió forintba került. Azaz fejenként közel 52 millióba, egész pontosan 51 939 forintba.

2024-ben az Államkincstár egyébként kevesebb dolgozójára némileg több pénzt szánt. Akkor 255 millió forintot fizetett a 4500 darab karácsonyi csomagra, ami fejenként 56 ezer forintba került.

Szekszárdi bortól kezdve Nutellán át a bejgliig sok minden került az ajándékkosárba

Fotó: DepositPhotos.com

A csomagban elhelyezett termékek szavatossági ideje nem lehetett a teljesítési határidőt követő 3 hónapnál kevesebb, kivéve a bejgli esetében. 2024-ben még a hungarikumnak számító libamáj konzerv is került a csomagba, most ez kimaradt. Az alábbiakból állt a kosár:

Szamos válogatás szaloncukor (legalább 340 gramm)

Bertolli extraszűsz olivaolaj (1 literes)

Sózott pörkölt pisztácia (250 gramm)

Magyar akácméz őstermelőtől (legalább 500 gramm)

Pick eredeti téliszalámi (400 gramm)

Pick vagy Rákóczi paprikás szalámi (400 gramm)

Gyulai páros kolbász (1 pár)

Riomare tonhal 3 darabos, olivaolajban (3x65 gramm)

Méhes mézes bodzaszörp (legalább 0,5 liter)

Nutella (legalább 400 gramm)

Vajas keksz fémdobozban

„Stühmer Pillanat” pisztáciás tasakban

1 üveg száraz vörös bor a szekszárdi borvidékről

1 üveg Aperol (0,7 liter)

1 üveg Unicum szilva vagy narancs vagy barista (0,5 liter)

Aszalt gyümölcs (legalább 400 gramm)

Prémium narancs vagy sárgabaracklekvár (280-340 gramm)

Olasz őrölt kávé (legalább 0,5 kilós)

Diós és mákos bejgli (egyenként legalább 0,5 kilós)

Nesquick instant kakaópor (150 gramm).

Ahogy a közbeszerzési dokumentumban írják: a villámgyors közbeszerzési eljárásra azért volt szükség, mert a Magyar Államkincstár és a Nemzetgazdasági Minisztérium között folyamatos egyeztetés zajlott a dolgozók béren kívüli juttatásának költségkeretéről, s ez elhúzódott. Ezenkívül a Magyar Államkincstárnál az idei évben jelentős szervezeti átalakulás kezdődött, ami szintén kitolta a költségek véglegesítését.

Míg 2024-ben csak két ajánlattevő volt, addig 2025-ben már hárman indultak a pályázaton, de ismét a Tomex Group Kft. nyert a tenderen. A közbeszerzésen alulmaradt a Spark Promotions Kft. és az EAM 2010 Kft. is.

A 2021-ben alapított Tomex Group 2023-ig még Tomex Orvostechnika Kft. nevet viselt. Fennállása óta 2024-ben volt a legnagyobb bevétele, 1,3 milliárd forint, ám nyeresége volt már jobb is. Míg mindjárt az alapítás évében 92 millió, addig 2024-ben 51 millió forint lett a tiszta profitjuk.

A Tomex Group két tulajdonosa dr. Csornai-Kovács Ákos és Farkas Tamás: előbbi a TaxSo Könyvelő és Adótanácsadó Kft.-ben, utóbbi pedig a Smoke Tea Kft.-ben is rendelkezik tulajdonrésszel. A Smoke Tea épp végrehajtás alatt áll, már a vagyoni részesedést is lefoglalták decemberben.