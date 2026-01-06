3p
52 ezres karácsonyi csomagokkal ajándékozta meg dolgozóit a Magyar Államkincstár

Most karácsonykor is bőkezű volt a Magyar Államkincstár: a 2024-es évnél kicsit olcsóbb, de így is minőségi élelmiszerekkel teli pakkokkal lepte meg többezer dolgozóját. Bár libamáj a korábbiakkal ellentétben már nem került a csomagba.

Év végi köszönetnyilvánításként 4650 darab egységes karácsonyi ajándékcsomag összeállítására, csomagolására, valamint leszállítására kötött utolsó pillanatos szerződést december 11-én a korábban már jól bevált céggel, a Tomex Group Kft.-vel a Magyar Államkincstár.

A nyertes ajánlattevő feladata volt, hogy a kincstár 4650 dolgozója részére a minőségi élelmiszerekből összeállított karácsonyi meglepetést időben eljuttassa a helyszínre.

Mindez nem kevesebb, mint 241,5 millió forintba került. Azaz fejenként közel 52 millióba, egész pontosan 51 939 forintba. 

2024-ben az Államkincstár egyébként kevesebb dolgozójára némileg több pénzt szánt. Akkor 255 millió forintot fizetett a 4500 darab karácsonyi csomagra, ami fejenként 56 ezer forintba került.

A csomagban elhelyezett termékek szavatossági ideje nem lehetett a teljesítési határidőt követő 3 hónapnál kevesebb, kivéve a bejgli esetében. 2024-ben még a hungarikumnak számító libamáj konzerv is került a csomagba, most ez kimaradt. Az alábbiakból állt a kosár: 

  • Szamos válogatás szaloncukor (legalább 340 gramm)
  • Bertolli extraszűsz olivaolaj (1 literes)
  • Sózott pörkölt pisztácia (250 gramm)
  • Magyar akácméz őstermelőtől (legalább 500 gramm)
  • Pick eredeti téliszalámi (400 gramm)
  • Pick vagy Rákóczi paprikás szalámi (400 gramm)
  • Gyulai páros kolbász (1 pár)
  • Riomare tonhal 3 darabos, olivaolajban (3x65 gramm)
  • Méhes mézes bodzaszörp (legalább 0,5 liter)
  • Nutella (legalább 400 gramm)
  • Vajas keksz fémdobozban
  • „Stühmer Pillanat” pisztáciás tasakban
  • 1 üveg száraz vörös bor a szekszárdi borvidékről
  • 1 üveg Aperol (0,7 liter)
  • 1 üveg Unicum szilva vagy narancs vagy barista (0,5 liter)
  • Aszalt gyümölcs (legalább 400 gramm)
  • Prémium narancs vagy sárgabaracklekvár (280-340 gramm)
  • Olasz őrölt kávé (legalább 0,5 kilós)
  • Diós és mákos bejgli (egyenként legalább 0,5 kilós)
  • Nesquick instant kakaópor (150 gramm).

Ahogy a közbeszerzési dokumentumban írják: a villámgyors közbeszerzési eljárásra azért volt szükség, mert a Magyar Államkincstár és a Nemzetgazdasági Minisztérium között folyamatos egyeztetés zajlott a dolgozók béren kívüli juttatásának költségkeretéről, s ez elhúzódott. Ezenkívül a Magyar Államkincstárnál az idei évben jelentős szervezeti átalakulás kezdődött, ami szintén kitolta a költségek véglegesítését.

Míg 2024-ben csak két ajánlattevő volt, addig 2025-ben már hárman indultak a pályázaton, de ismét a Tomex Group Kft. nyert a tenderen. A közbeszerzésen alulmaradt a Spark Promotions Kft. és az EAM 2010 Kft. is.

A 2021-ben alapított Tomex Group 2023-ig még Tomex Orvostechnika Kft. nevet viselt. Fennállása óta 2024-ben volt a legnagyobb bevétele, 1,3 milliárd forint, ám nyeresége volt már jobb is. Míg mindjárt az alapítás évében 92 millió, addig 2024-ben 51 millió forint lett a tiszta profitjuk. 

A Tomex Group két tulajdonosa dr. Csornai-Kovács Ákos és Farkas Tamás: előbbi a TaxSo Könyvelő és Adótanácsadó Kft.-ben, utóbbi pedig a Smoke Tea Kft.-ben is rendelkezik tulajdonrésszel. A Smoke Tea épp végrehajtás alatt áll, már a vagyoni részesedést is lefoglalták decemberben. 

