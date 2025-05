548 millió forintért fejlesztik az emlékhelyet, ahol csak lézengenek a látogatók

A Népszava cikke szerint százszázalékos uniós forrásból, 548,4 millió forintért fejleszthetik tovább a somogyvári Szent László Nemzeti Emlékhelyet: parkolók, történelmi témájú játszótér, információs pont épül a faluközpontban, az emlékhelynél pedig szabadtéri rendezvényteret alakítanak ki színpaddal, szociális blokkot, valamint az egykori kápolna köré zárt közösségi teret építenek.

Ezzel a tervek szerint így a településen és környékén kialakul egy gyalog és kerékpárral is bejárható tematikus út, mely a főbb látnivalókon keresztül elvezet a nemzeti emlékhelyre. A portál emlékeztetett, ennek látogatóközpontját korábban 1,5 milliárd forintért építették, vagyis az új beruházással kétmilliárd fölé kúszik a projekt költsége.

A Népszava cikke szerint a látogatószám és a bevételek nem igazolják a fejlesztések nagyságát: a portál által a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.-től (NÖF) kikért adatok alapján az elmúlt években folyamatosan csökkent a fizető látogatók száma: 2020-ban és 2021-ben valamivel több, mint 10 ezren, 2022-ben 12 ezren váltottak jegyet, tavalyelőtt azonban már csak 9 ezer, 2024-ben pedig 8 ezer fizető vendéget regisztráltak.

A somogyvári emlékhely látványos jelenség - a látogatóknak azonban nem annyira jött be az adatok szerint

Fotó: NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.

A pályázat elbírálásának indoklása szerint:

„A nemzeti emlékhely jelenleg nem rendelkezik nagy volumenű kulturális, vagy szakrális rendezvények lebonyolítását lehetővé tévő, turisztikai programokat is kínáló közösségi terekkel és rendezvényhelyszínnel. A pályázó önkormányzat felismerte, hogy a nemzeti emlékhely forgalma és rendezvényei olyan zárt és nyitott tereket igényelnek, amelyek közösségi és szakrális rendezvényeknek helyet tudnak biztosítani, ezáltal az egész éves működést lehetővé teszik” – olvasható

A Népszava ugyanakkor kiemelte, mindez arra viszont nem tér ki, hogy a játszótér és parkoló a faluközpontban úgy 1,8 kilométerre lesz az emlékhelytől, ami gyalog húsz perc séta, és közben látnivaló sem akad.

A cikk szerint a település vezetése még 2022-ben nyújtotta be a szükséges iratokat, s még ugyanabban az évben meg is kapták a beleegyező nyilatkozatot, s a támogatási szerződés is életbe lépett két éve februárban. Azóta viszont a beruházás tetszhalott állapotba került, elvileg 2025 decemberében be kellene fejezni a másfél évre becsült munkálatokat, ám a kivitelezői pályázatot csak nemrég sikerült kiírni, az ajánlatokat pedig március 21-ig várták. Vagyis az eredeti határidőre bizonyosan nem készül el.