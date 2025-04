660 millió forintnyi adományt folyt be Magyar Péterékhez

A párt honlapján is elérhető dokumentum szerint a kiadások sorában a legnagyobb tételt a bérköltségek jelentették, mintegy 160,8 millió forint értékben, míg a második legjelentősebb 145 milliós tételt produkciós költségekre, így a rendezvények lebonyolítására fordították.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!