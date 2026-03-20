86 éves korában elhunyt Chuck Norris (frissítve)

Nemzetközi sajtójelentések szerint családja azt közölte, hogy Chuck Norris békében és családja körében hunyt el.

Chuck Norris 2018-ban egy dortmundi rendezvényen Németországban

Fotó: DepositPhotos.com

„Családunk nehéz szívvel osztja meg, hogy a szeretett Chuck Norris tegnap reggel elment közülünk” – írta a család Norris Instagram-oldalán. - „A világ számára harcművész, színész és az erő jelképe volt. Számunkra hűséges férj, szerető apa és nagyapa, hihetetlen testvér és a család szíve” – áll a közleményben. A filmsztár halálának körülményeiről nem kívántak továbbiakat közölni.

Már tegnap arról érkeztek hírek, hogy a színész egészségügyi vészhelyzet miatt kórházba került.

A TMZ szerint Chuck Norris hirtelen szorult kórházi kezelésre. A lap egyik forrása arról beszélt, hogy edzett, és jó hangulatban volt.