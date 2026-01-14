3p

A geopolitika felforgatja a piacokat – készüljön fel időben, kerülje el a bukást!
Fedezze fel, hogyan hat a világrend változása az Ön pénzügyeire!

Klasszis Befektetői Klub

2026. január 27., Budapest

Ne maradjon le – jelentkezzen most! >>

Közélet Választás 2026

88 nappal a választás előtt nagyon vezet a Tisza két felmérés szerint is

mfor.hu

Az IDEA és a Medián is publikálta a számait.

Az IDEA Intézet felmérése alapján 2026 legelején a Tisza Párt a teljes népesség körében 8, a biztos szavazó, pártot választani tudó felnőttek körében pedig 10 százalékpontos előnyben volt a Fidesz–KDNP-vel szemben. A biztos szavazó, pártot választani tudók válaszai alapján egy év eleji parlamenti választáson a Tisza Párt a listás szavazatok 48 százalékát, a Fidesz–KDNP pedig 38 százalékát szerezte volna meg.

Az IDEA hozzátette, az elmúlt egy évben kevés változás történt a pártok erőviszonyaiban, a Tisza előnye nőtt, igaz, hibahatáron belüli mértékben. Az IDEA felmérése alapján ha az év elején országgyűlési választást tartottak volna Magyarországon, a DK az előző évhez hasonlóan 2026 első hónapjában is elérte volna az 5 százalékos parlamenti küszöböt, a Mi Hazánk viszont éppen elmaradt volna ettől a szinttől.

A Medián felmérése szerint pedig a biztos pártválasztók körében a Tisza 51 százalékon, a Fidesz 39 százalékon áll. A teljes népesség körében a Tisza 2 százalékponttal tudott erősödni, míg a Fidesz stagnált, a választani tudó biztos szavazók körében pedig még gyengült is.

Ismét nőtt az előnyünk! A Tisza nektek köszönhetően fantasztikus pozícióból fordul rá a maraton befutójára. A következő 88 napban óriási munka vár ránk, hogy minden magyar emberhez eljussunk. Jelentkezz önkéntesnek, támogasd a rendszerváltást! Együtt megcsináljuk! A végső visszaszámlálás megkezdődött.

- reagált Magyar Péter. 

Török Gábor politológus is reagált, szerinte ilyen biztosan nem volt 4 évvel ezelőtt: a Mediánnál három hónappal a választás előtt a teljes népességben 7, a biztos szavazók között 12 százalékponttal vezet a legnagyobb ellenzéki párt a Fidesz előtt. (2021 decemberében a Mediánnál már 39-34-re vezetett a Fidesz a teljes népességben.)

A következtetés szerinte egyértelmű: ha valóban ez a helyzet (és nem az, amit a kormányoldali felmérések mutatnak), akkor ez – ahogy tavaly decemberben a 21 Kutatóközpont adatsora kapcsán is írta - már nehezen megfordítható. Ebből amúgy az is következik Török Gábor szerint, hogy miután egyáltalán nem látszik a sokak által várt „közeledés” a kétféle kutatási eredménysor között, vagy a Fidesz jelentős előnyét folyamatosan mutató kormányoldali adatközlők, vagy a Tisza vezetéséről már 2024 ősze óta beszámoló többiek kapnak majd egy hatalmas hiteltelenségi pofont (és egyben pecsétet) áprilisban.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Választás 2026: Orbán Viktor és Magyar Péter is tűzifával kampányol

Választás 2026: Orbán Viktor és Magyar Péter is tűzifával kampányol

Meghosszabbítják a szociális tűzifa programot.

Szinte bárki megszámolhatja, hány szavazatot kapott a Fidesz

Szinte bárki megszámolhatja, hány szavazatot kapott a Fidesz

Várják a jelentkezéseket a helyi választási irodák az április 12-ei országgyűlési választás szavazatszámláló bizottságaiba.

Hadházy Ákos nem adja fel – keddenként tüntet

Hadházy Ákos ismét tüntet – szerinte van értelme

Az ellenzéki képviselő folytatta rendszeres keddi tüntetés-sorozatát a fővárosban. Szólt a kétkedőkhöz.

Olyan történt az RTL-el, amire régóta nem volt példa

Olyan történt az RTL-lel, amire régóta nem volt példa

A 2. héten meglepő végeredmény született.

A Nézőpont Intézet továbbra is Fidesz előnyt lát

A Nézőpont Intézet továbbra is Fidesz-előnyt lát

Felmérésük szerint a Fidesz a listás szavazatok 47, a Tisza Párt 40, a Mi Hazánk pedig hat százalékát kapná meg egy most vasárnapi választáson.

Az Integritás Hatóság a nyomozás közepén új felsőkategóriás autót vett

Miután három, autóbérlésre és/ vagy -vásárlásra kiírt közbeszerzésük is eredménytelen lett, s a hatóság ellen jelenleg is nyomozások folynak, most új gépjárműt vásárolt az Integritás Hatóság több mint 24 millió forintért.

Hivatalossá vált, mikor lesznek a parlamenti választások Magyarországon

Hivatalossá vált, mikor lesznek a parlamenti választások Magyarországon

Április 12-én lesznek a választások.

Magyar Péter diadalmaskodott a bíróságon, jön a helyreigazítás?

Magyar Péter diadalmaskodott a bíróságon, jön a helyreigazítás?

Megszületett az új ítélet.

Orbán Viktorék az év végére indultak be igazán

Orbán Viktorék az év végére indultak be igazán

Az év utolsó napjaiban sok rendelet jelent meg.

Örömhírt kapnak a Lidl vásárlói kedden

Örömhírt kapnak a Lidl vásárlói kedden

Csirkeárakat csökkent a Lidl.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168