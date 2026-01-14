88 nappal a választás előtt nagyon vezet a Tisza két felmérés szerint is

Az IDEA Intézet felmérése alapján 2026 legelején a Tisza Párt a teljes népesség körében 8, a biztos szavazó, pártot választani tudó felnőttek körében pedig 10 százalékpontos előnyben volt a Fidesz–KDNP-vel szemben. A biztos szavazó, pártot választani tudók válaszai alapján egy év eleji parlamenti választáson a Tisza Párt a listás szavazatok 48 százalékát, a Fidesz–KDNP pedig 38 százalékát szerezte volna meg.

Az IDEA hozzátette, az elmúlt egy évben kevés változás történt a pártok erőviszonyaiban, a Tisza előnye nőtt, igaz, hibahatáron belüli mértékben. Az IDEA felmérése alapján ha az év elején országgyűlési választást tartottak volna Magyarországon, a DK az előző évhez hasonlóan 2026 első hónapjában is elérte volna az 5 százalékos parlamenti küszöböt, a Mi Hazánk viszont éppen elmaradt volna ettől a szinttől.

A Medián felmérése szerint pedig a biztos pártválasztók körében a Tisza 51 százalékon, a Fidesz 39 százalékon áll. A teljes népesség körében a Tisza 2 százalékponttal tudott erősödni, míg a Fidesz stagnált, a választani tudó biztos szavazók körében pedig még gyengült is.

Ismét nőtt az előnyünk! A Tisza nektek köszönhetően fantasztikus pozícióból fordul rá a maraton befutójára. A következő 88 napban óriási munka vár ránk, hogy minden magyar emberhez eljussunk. Jelentkezz önkéntesnek, támogasd a rendszerváltást! Együtt megcsináljuk! A végső visszaszámlálás megkezdődött.

- reagált Magyar Péter.

Török Gábor politológus is reagált, szerinte ilyen biztosan nem volt 4 évvel ezelőtt: a Mediánnál három hónappal a választás előtt a teljes népességben 7, a biztos szavazók között 12 százalékponttal vezet a legnagyobb ellenzéki párt a Fidesz előtt. (2021 decemberében a Mediánnál már 39-34-re vezetett a Fidesz a teljes népességben.)

A következtetés szerinte egyértelmű: ha valóban ez a helyzet (és nem az, amit a kormányoldali felmérések mutatnak), akkor ez – ahogy tavaly decemberben a 21 Kutatóközpont adatsora kapcsán is írta - már nehezen megfordítható. Ebből amúgy az is következik Török Gábor szerint, hogy miután egyáltalán nem látszik a sokak által várt „közeledés” a kétféle kutatási eredménysor között, vagy a Fidesz jelentős előnyét folyamatosan mutató kormányoldali adatközlők, vagy a Tisza vezetéséről már 2024 ősze óta beszámoló többiek kapnak majd egy hatalmas hiteltelenségi pofont (és egyben pecsétet) áprilisban.