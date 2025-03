A 16 milliárdos csodafegyver megint letarolta az RTL-t

Vasárnap mindkét csatorna egy szuperprodukcióval készült, az üzleti vetélkedő Cápák között 466 ezres nézőszámot ért el, míg a TV2-n visszatérő A nagy duett – Best Of 761 ezer nézőt érdekelt, ezzel ez a tévé nyerte a napi összecsapást.

A Hunyadi a kiemelt kereskedelmi korcsoportban dobbantott igazán nagyot, ugyanis a szegmensben 493 ezren nézték, azaz az összes néző több mint fele innen került ki. A 30,5 százalékos közönségarány is a hét legjobbja lett, ezzel a TV2 sorozata teljes egészében uralta a hétvégi nézettségi versenyt.

A 16 milliárdos állami támogatással készült, alkotói által „magyar Trónok harcának” is becézett sorozat továbbra is legyőzhetetlen a heti toplistákban. A teljes lakosság körében 941 ezren nézték a kalandokat, ezzel toronymagasan a hét legnézettebb műsora lett.

A TV2-n két új érkező is feltűnt, egyrészt bemutatkozott a visszatérő Farm VIP, a vidéki életet élvező celebek átlagosan 591 ezer nézőt vonzottak. A kiemelt kereskedelmi korcsoportban 253 ezer nézőt vonzott, 17,5 százalékos közönségarány mellett, azaz itt az RTL-es vetélytárs kerekedett felül.

Az RTL nem változtatott a bevált hétköznapi programon, így továbbra is a Pokoli rokonok teleregény várta a nézőket a főműsoridő első felében. A hosszúra nyúló sorozat a héten átlagosan 557 ezer nézőt vonzott a teljes lakosság körében, míg a kereskedelmi szempontból kiemelten fontos, 18-59 évesek korcsoportjában átlagosan 273 ezren nézték, 18,2 százalékos közönségarány mellett. A csatorna a program második felében az A mi kis falunk ismétléseivel készült, ez néhány százezres nézettséget hozott.

