A Balatonnál is jön az ebadó

mfor.hu

Túl sok a kóbor kutya, ezért lépett a balatoni település polgármestere.

Somogyszentpál fideszes polgármestere megelégelte az egyébként 812 fős településen uralkodó állapotokat, ezért Poszáné Szabó Edit úgy döntött, 2026-tól bevezetik az ebadót. Ahogy a Somogy Online is írja, az önkormányzatoknak már 10 éve van lehetőségük bevezetni ezt a települési adót, a Balaton környékén eddig azonban senki nem lépte meg, szemlézte a cikket a 444.

A polgármester szerint a kóbor kutyák mára veszélyt jelentenek. Beszámolója szerint volt már rá példa, hogy falkába verődött ebek támadtak rá egy háziállatra, máskor pedig csirkéket, kacsákat vagy akár birkákat téptek szét. És nem egy olyan családi ház volt, ahol 10–16 kutyát tartottak láncon, rossz körülmények között, mintha csak egy állatmentő horrorfilm forgatásába csöppent volna az ember.

Az ebadóval azt szeretnék elérni, hogy a gazdák végre komolyan vegyék az alapvető állattartási szabályokat. A rendelet ráadásul nem mindenkit sújt: aki chipeli, oltatja és ivartalanítja a kutyáját, 1–2 kutyáig teljesen mentesülhet a fizetés alól. A baj azoknál kezdődik, akik félig házőrzőként, félig élő riasztóként tartanak sok kutyát, láncon, bezárva, elhanyagolva. A település évente több tucat állatot kénytelen menhelyre küldeni, nem véletlen, hogy a menhely támogatására havonta komoly összeget fizetnek, írja a Sonline alapján a 444.

A kormánypárt erősödni tudott.

