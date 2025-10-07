A Balatonnál is pénzt kérnek a betelepülőktől

A Balaton-parti települések közül először Balatonföldvár hozott önazonossági rendeletet – írja a hvg.hu.

A hozzájárulás mértéke az adásvételi szerződésben foglalt vételár 2 százaléka, ha a betelepülőre nem vonatkozik a törvényben meghatározott mentesség. A portál gyűjtése szerint a településen megvásárolható közel 160 ingatlan legolcsóbbika 30 millió forintba kerül, a legdrágább 446 millióba, az átlagár pedig 107 millió forint. Ha tehát valaki egy ilyen átlagos ingatlant kíván megvásárolni, további 2,1 millió forintot kell befizetnie az önkormányzat számlájára.

A rendelet preambulumában kiemelik: cél a „helyi közösség szempontjából alapvető fontosságú – a települést alapító Széchenyi-család teremtette hagyományok, mint önazonosságot alkotó – védelemre érdemes települési értékek megőrzése”.

A rendelet november 5-én lép hatályba.