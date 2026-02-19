1p

Közélet Gulyás Gergely Vitályos Eszter Kormányinfó Olaj

A Barátság kiürült, az ukrán csapot elzártuk – élő tudósítás a csütörtöki Kormányinfóról

Litván Dániel
Miről döntött a kormány? Kövesse velünk a Kormányinfót, és ne maradjon le a kérdésekről és válaszokról se!

Csütörtökön 10 órakor újra Kormányinfó, Gulyás Gergellyel, Vitályos Eszterrel és az újságírókkal a főszerepben. Kövesse velünk folyamatosan frissülő tudósításunk segítségével!

Az MTVA kezdi a kérdések sorát

Tengeren szállított orosz olajat rendelt a Mol. 500 ezer tonnát első körben.

96 napra elég a tározókban található olajmennyiség.

Amíg nem áll helyre a Barátság-olajvezetéken az ellátás, addig a kormány célja, hogy az Adria-vezetéken biztosítsa az ország ellátását.

Az uniós mentesség kiterjed a vezetékek leállása esetén a tengeren szállított orosz kőolajra is

- mondta el Gulyás Gergely 

Korábban a horvát fél azt állította, hogy Szlovákiát és Magyarországot is el tudná látni az Adria-vezetéken - most kiderülhet, hogy a Mol ezzel kapcsolatos kétségei megalapozottak voltak-e.

A Barátság-vezetéket semmilyen orosz támadás nem érte, mondta a miniszter. A dróntámadás egy a vezetékhez kapcsolódó tárolót ért, Gulyás szerint a vezeték

"objektív, tényszerű ismereteink" alapján alkalmas lenne a szállítások újraindítására.

A kőolaj nem jön, az ukránok az elmúlt napokban nem adtak újabb tájékoztatást sem.

Összekötik Tokajt és Taktaharkányt

54 kilométernyi új út épült a térségben, de más térségekben is új lehajtók, sávok épültek. Tiszalucon a vasútállomás újult meg, fűtés, akadálymentes mosdó is lesz.

Éljenek az ápolók!

A magyar ápolók napja alkalmából köszöntötte az ápolókat Vitályos Eszter, aki szerint a kormány nem csak szavakkal, hanem tettekkel is kimutatja, hogy megbecsüli a munkájukat.

Ezután a kormányszóvivő az elmúlt időszak beruházásait ismerteti.

Hogy áll az Otthon Start?

Átlépte a 25 ezres számot a bankok által már folyósított hitelek száma, ezzel 37 ezer fiatalnak segített az állam első lakáshoz jutni.

Pozítiv hatással volt a program az albérletpiacra, és az ingatlanárak növekedése is csökkent a tavalyi hasonló időszakhoz képest.

 

Legyen béke és Béketanács már!

Orbán Viktor Washingtonban részt vesz a Béketanács ülésén.

Az az érdeke Európának és Magyarországnak, hogy Ukrajnában minél előbb béke legyen.

Magyarországnak a tagság semmilyen fizetési kötelezettséggel nem jár

- szögezte le Gulyás Gergely.

 

Kezdünk! Tovább büntetné a kormány Ukrajnát

Gulyás Gergely is az olajhelyzettel kezd.

"Ami ukrán részről történt, az elfogadhatatlan"

- jelenti ki.

Többször ígéretet tett Ukrajna a vezeték újraindítására, de mégsem történt meg. 

Az ellátásbiztonság ennek ellenére garantált - állapította meg a kormány. A stratégiai olajkészlet önmagában is három hónapra biztosítaná az ellátást.

A Mol már vásárolt 500 ezer tonna kőolajat.

Vizsgálja a kormány az Ukrajna irányába történő áram- és földgázszállítások leállítását is.

Addig is: Híradó

Magyar ttkosszolgálati információk szerint nincs technikai oka a kőolajvezeték leállításának, az ukrán kormány "tudatosan készült", hogy elvágja Magyarországot az orosz olajtól - mondják.

Mi a helyzet a horvát iránnyal?

Ha a horvátok nem szállítanak orosz olajat, akkor is lehet megoldás?

Szlovákia is lépni kényszerült

Tegnap tette a bejelentést Orbán Viktor

Leállítja Magyarország a dízel szállítását Ukrajnába.

Tovább a teljes cikkhez »

Hol az orosz olaj?

Biztosan lesz szó arról, hogy a Barátság kőolajvezeték újraindításig nem szállít gázolajat Ukrajnának Magyarország a kormány szerdai döntése értelmében. A vezetéken egy orosz támadás miatt még január 27-én állt le a szállítás, a magyar kormány szerint nincs technikai oka, hogy még mostanra sem indult újra a szállítás.

A kiesés miatt hozzá kell nyúlni a magyar stratégiai olajtartalékhoz.

 

