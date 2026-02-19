Csütörtökön 10 órakor újra Kormányinfó, Gulyás Gergellyel, Vitályos Eszterrel és az újságírókkal a főszerepben. Kövesse velünk folyamatosan frissülő tudósításunk segítségével!
A Barátság kiürült, az ukrán csapot elzártuk – élő tudósítás a csütörtöki Kormányinfóról
Miről döntött a kormány? Kövesse velünk a Kormányinfót, és ne maradjon le a kérdésekről és válaszokról se!
Az MTVA kezdi a kérdések sorát
Tengeren szállított orosz olajat rendelt a Mol. 500 ezer tonnát első körben.
96 napra elég a tározókban található olajmennyiség.
Amíg nem áll helyre a Barátság-olajvezetéken az ellátás, addig a kormány célja, hogy az Adria-vezetéken biztosítsa az ország ellátását.
Az uniós mentesség kiterjed a vezetékek leállása esetén a tengeren szállított orosz kőolajra is
- mondta el Gulyás Gergely
Korábban a horvát fél azt állította, hogy Szlovákiát és Magyarországot is el tudná látni az Adria-vezetéken - most kiderülhet, hogy a Mol ezzel kapcsolatos kétségei megalapozottak voltak-e.
A Barátság-vezetéket semmilyen orosz támadás nem érte, mondta a miniszter. A dróntámadás egy a vezetékhez kapcsolódó tárolót ért, Gulyás szerint a vezeték
"objektív, tényszerű ismereteink" alapján alkalmas lenne a szállítások újraindítására.
A kőolaj nem jön, az ukránok az elmúlt napokban nem adtak újabb tájékoztatást sem.
Összekötik Tokajt és Taktaharkányt
54 kilométernyi új út épült a térségben, de más térségekben is új lehajtók, sávok épültek. Tiszalucon a vasútállomás újult meg, fűtés, akadálymentes mosdó is lesz.
Éljenek az ápolók!
A magyar ápolók napja alkalmából köszöntötte az ápolókat Vitályos Eszter, aki szerint a kormány nem csak szavakkal, hanem tettekkel is kimutatja, hogy megbecsüli a munkájukat.
Ezután a kormányszóvivő az elmúlt időszak beruházásait ismerteti.
Hogy áll az Otthon Start?
Átlépte a 25 ezres számot a bankok által már folyósított hitelek száma, ezzel 37 ezer fiatalnak segített az állam első lakáshoz jutni.
Pozítiv hatással volt a program az albérletpiacra, és az ingatlanárak növekedése is csökkent a tavalyi hasonló időszakhoz képest.
Legyen béke és Béketanács már!
Orbán Viktor Washingtonban részt vesz a Béketanács ülésén.
Az az érdeke Európának és Magyarországnak, hogy Ukrajnában minél előbb béke legyen.
Magyarországnak a tagság semmilyen fizetési kötelezettséggel nem jár
- szögezte le Gulyás Gergely.
Kezdünk! Tovább büntetné a kormány Ukrajnát
Gulyás Gergely is az olajhelyzettel kezd.
"Ami ukrán részről történt, az elfogadhatatlan"
- jelenti ki.
Többször ígéretet tett Ukrajna a vezeték újraindítására, de mégsem történt meg.
Az ellátásbiztonság ennek ellenére garantált - állapította meg a kormány. A stratégiai olajkészlet önmagában is három hónapra biztosítaná az ellátást.
A Mol már vásárolt 500 ezer tonna kőolajat.
Vizsgálja a kormány az Ukrajna irányába történő áram- és földgázszállítások leállítását is.
Addig is: Híradó
Magyar ttkosszolgálati információk szerint nincs technikai oka a kőolajvezeték leállításának, az ukrán kormány "tudatosan készült", hogy elvágja Magyarországot az orosz olajtól - mondják.
Mi a helyzet a horvát iránnyal?
Ha a horvátok nem szállítanak orosz olajat, akkor is lehet megoldás?
Szlovákia is lépni kényszerült
Tegnap tette a bejelentést Orbán Viktor
Hol az orosz olaj?
Biztosan lesz szó arról, hogy a Barátság kőolajvezeték újraindításig nem szállít gázolajat Ukrajnának Magyarország a kormány szerdai döntése értelmében. A vezetéken egy orosz támadás miatt még január 27-én állt le a szállítás, a magyar kormány szerint nincs technikai oka, hogy még mostanra sem indult újra a szállítás.
A kiesés miatt hozzá kell nyúlni a magyar stratégiai olajtartalékhoz.