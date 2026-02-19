A Barátság kiürült, az ukrán csapot elzártuk – élő tudósítás a csütörtöki Kormányinfóról

Miről döntött a kormány? Kövesse velünk a Kormányinfót, és ne maradjon le a kérdésekről és válaszokról se!

Csütörtökön 10 órakor újra Kormányinfó, Gulyás Gergellyel, Vitályos Eszterrel és az újságírókkal a főszerepben. Kövesse velünk folyamatosan frissülő tudósításunk segítségével!

Az MTVA kezdi a kérdések sorát Tengeren szállított orosz olajat rendelt a Mol. 500 ezer tonnát első körben. 96 napra elég a tározókban található olajmennyiség. Amíg nem áll helyre a Barátság-olajvezetéken az ellátás, addig a kormány célja, hogy az Adria-vezetéken biztosítsa az ország ellátását. Az uniós mentesség kiterjed a vezetékek leállása esetén a tengeren szállított orosz kőolajra is - mondta el Gulyás Gergely Korábban a horvát fél azt állította, hogy Szlovákiát és Magyarországot is el tudná látni az Adria-vezetéken - most kiderülhet, hogy a Mol ezzel kapcsolatos kétségei megalapozottak voltak-e. A Barátság-vezetéket semmilyen orosz támadás nem érte, mondta a miniszter. A dróntámadás egy a vezetékhez kapcsolódó tárolót ért, Gulyás szerint a vezeték "objektív, tényszerű ismereteink" alapján alkalmas lenne a szállítások újraindítására. A kőolaj nem jön, az ukránok az elmúlt napokban nem adtak újabb tájékoztatást sem.

Összekötik Tokajt és Taktaharkányt 54 kilométernyi új út épült a térségben, de más térségekben is új lehajtók, sávok épültek. Tiszalucon a vasútállomás újult meg, fűtés, akadálymentes mosdó is lesz.

Éljenek az ápolók! A magyar ápolók napja alkalmából köszöntötte az ápolókat Vitályos Eszter, aki szerint a kormány nem csak szavakkal, hanem tettekkel is kimutatja, hogy megbecsüli a munkájukat. Ezután a kormányszóvivő az elmúlt időszak beruházásait ismerteti.

Hogy áll az Otthon Start? Átlépte a 25 ezres számot a bankok által már folyósított hitelek száma, ezzel 37 ezer fiatalnak segített az állam első lakáshoz jutni. Pozítiv hatással volt a program az albérletpiacra, és az ingatlanárak növekedése is csökkent a tavalyi hasonló időszakhoz képest.

Legyen béke és Béketanács már! Orbán Viktor Washingtonban részt vesz a Béketanács ülésén. Az az érdeke Európának és Magyarországnak, hogy Ukrajnában minél előbb béke legyen. Magyarországnak a tagság semmilyen fizetési kötelezettséggel nem jár - szögezte le Gulyás Gergely.

Kezdünk! Tovább büntetné a kormány Ukrajnát Gulyás Gergely is az olajhelyzettel kezd. "Ami ukrán részről történt, az elfogadhatatlan" - jelenti ki. Többször ígéretet tett Ukrajna a vezeték újraindítására, de mégsem történt meg. Az ellátásbiztonság ennek ellenére garantált - állapította meg a kormány. A stratégiai olajkészlet önmagában is három hónapra biztosítaná az ellátást. A Mol már vásárolt 500 ezer tonna kőolajat. Vizsgálja a kormány az Ukrajna irányába történő áram- és földgázszállítások leállítását is.

Addig is: Híradó Magyar ttkosszolgálati információk szerint nincs technikai oka a kőolajvezeték leállításának, az ukrán kormány "tudatosan készült", hogy elvágja Magyarországot az orosz olajtól - mondják.

Mi a helyzet a horvát iránnyal? Ha a horvátok nem szállítanak orosz olajat, akkor is lehet megoldás? Engedményt kért Magyarország és Szlovákia.

Szlovákia is lépni kényszerült Robert Fico is lépett.