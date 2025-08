Az Orbán Viktort és a Fidesz nemzeti politikáját támogató meneteket 2012 óta szervezi a Civil Összefogás Fórum és a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF–CÖKA). Az első évben rögtön hármat is szerveztek, a legutóbbi, tizedik pedig tavaly, az EP-választás kampányhajrájában volt – teszi hozzá a lap.

Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖKA) július 31-én a egy ügyvédi iroda segítségével védjegybejegyzési kérelmet adott be a „Békemenet” szóra.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!