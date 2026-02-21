2p

A fenntarthatóság nem opció – hanem stratégiai kérdés

Klasszis Talks&Wine – konkrét példák, kézzelfogható megoldások, inspiráló gondolatok.

Legyen üzletileg is nyertese a változásnak!
Február 26., Budapest - csoportos kedvezménnyel!

Részletek és jelentkezés >>

Közélet Egészségügy és egészségipar egyház

A belső kör szerint reménykednek Erdő Péter gyógyulásában

mfor.hu

Több sürgős műtéti beavatkozást kellett végrehajtani Erdő Péter bíboroson.

A 24.hu belső egyházi forrásai megerősítették, hogy Erdő Péter bíboros esztergom-budapesti érsek kórházi tartózkodása és műtétjei miatt nem nem tud részt venni a nagyböjti eseményeken. A lap azt írja, hogy hiteles forrásból származó információi szerint a magyar katolikus egyházfő, aki a legutóbbi pápaválasztás egyik esélyese volt, már hetek óta rosszul volt, és több sürgős műtéti beavatkozást kellett végrehajtani rajta.

A hírek szerint korához és betegségéhez képest a bíboros kielégítő állapotban van, jelenleg nincs életveszélyben. Egy, a belső köréhez tartozó pap szerint reménykednek a gyógyulásában.

Péntek délután a kontroll.hu Facebook-oldalán jelent meg egy bejegyzés, miszerint idén nem tud részt venni a nagyböjti eseményeken a 73 éves Erdő Péter bíboros, esztergom–budapesti érsek.

Állapota súlyos, de nem életveszélyes
Állapota súlyos, de nem életveszélyes
Fotó: MTI / Kovács Attila

A közlés szerint ezt a katolikus egyház magyar elöljárója írta meg paptársainak egy levélben. A beszámoló szerint a bíboros ebben így fogalmazott: „Az elmúlt napokban váratlanul műtétet kellett végezni rajtam. Hálával és elismeréssel tartozom a sebészek és munkatársaik kiváló helytállásáért”. Hozzátette: „Nagyböjt idején különösen imádkozom az Egyházmegye papságáért, valamint az egész hívő közösségért, és kérem Paptestvéreimtől a magam számára is imáikat”. A Kontroll arról is írt, hogy Erdő Pétert jelenleg is kórházban ápolják, mivel állapota súlyos.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

A DK betiltaná a nemesi és a főispáni cím használatát

Dobrev Klára bemutatta a DK 15. törvényjavaslatát.

XIV. Leó pápa fogadja Sulyok Tamást

Ez lesz az első magánkihallgatás, amin a köztársasági elnök részt vesz a Szentatyánál.

A kampány első hivatalos napján kapott halálos fenyegetést a DK

Rálőttek Dobrev Klára és Jakab Péter plakátjára.

Magyar Péterék is prímán állnak az ajánlásokkal

Nem csak a Fidesz, hanem a Tisza Párt is összegyűjtötte mind a 106 választókerületben a szükséges ajánlásokat.

Orbán Viktor meglepő kijelentést tett az ajánlásokkal kapcsolatban

A Fidesz állítólag már össze is szedte az ajánlásokat mind a 106 választókerületben.

Wéber Balázs, Király Béla, Vég Márton

Bűnbak lett Zelenszkijből, Orbán Viktor elzárta a dízelcsapot – Ez Viszont Privát

Eldurvuló magyar-ukrán viszony, Rubio-vizit Budapesten, Orbán Viktor és Magyar Péter évértékelője, dagadó Samsung-botrány – ismét eseménydús héten van túl a magyar közélet. Jogosan mutogat-e Zelenszkijre a magyar kormány a Barátság-kőolajvezeték leállása miatt és állítja le válaszként a dízelexportot? Miért jött valójában Budapestre az amerikai külügyminiszter? Milyen meglepő kijelentést tett Orbán Viktor az esetleges vereségéről? Mennyi pénzbe kerülnek nekünk az akkugyárak? És hova tűnt Magyarországról a dolgozói érdekvédelem? Erről is vitatkozott hangsúlyozottan szubjektív műsorunk, az Ez Viszont Privát e heti adásában Wéber Balázs vezető szerkesztő, valamint Király Béla és Vég Márton újságíró.

Új információk jöttek ki az áprilisi választásokról

Hivatalosan megkezdődött szombaton az április 12-ei országgyűlési képviselő-választás kampányidőszaka, életbe léptek a kampányra vonatkozó szabályok.

Két nagybank ügyfelei is kezdhetnek aggódni?

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy Nagy Márton szerint a jelenlegi hét helyett öt nagybank is elég lenne, azt sugallva, hogy ez hozzájárulhatna a nemzetgazdasági miniszter által most túl drágának tartott szolgáltatások olcsóbbá válásához. Miért pont most hangzott el ez a kijelentés és van ennek alapja? Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

BM-vagyonmustra: Pintér Sándor két államtitkára is egy-egy ingatlannal gazdagodott

Idén is bepillantottunk a belügyminiszter és csapatának a vagyonnyilatkozataiba.

Orosz olaj nélkül nehéz lenne választást nyerni Orbán Viktor szerint

De szerencsére addig kitartanak a tartalékok. Hosszú sajtótájékoztatón beszélt számos témáról a miniszterelnök Washingtonban.

Mystery Hotel Budapest – ahol a céges rendezvények élménnyé válnak

Mystery Hotel Budapest – ahol a céges rendezvények élménnyé válnak (x)

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168