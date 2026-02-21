A belső kör szerint reménykednek Erdő Péter gyógyulásában

A 24.hu belső egyházi forrásai megerősítették, hogy Erdő Péter bíboros esztergom-budapesti érsek kórházi tartózkodása és műtétjei miatt nem nem tud részt venni a nagyböjti eseményeken. A lap azt írja, hogy hiteles forrásból származó információi szerint a magyar katolikus egyházfő, aki a legutóbbi pápaválasztás egyik esélyese volt, már hetek óta rosszul volt, és több sürgős műtéti beavatkozást kellett végrehajtani rajta.

A hírek szerint korához és betegségéhez képest a bíboros kielégítő állapotban van, jelenleg nincs életveszélyben. Egy, a belső köréhez tartozó pap szerint reménykednek a gyógyulásában.

Péntek délután a kontroll.hu Facebook-oldalán jelent meg egy bejegyzés, miszerint idén nem tud részt venni a nagyböjti eseményeken a 73 éves Erdő Péter bíboros, esztergom–budapesti érsek.

Állapota súlyos, de nem életveszélyes

Fotó: MTI / Kovács Attila

A közlés szerint ezt a katolikus egyház magyar elöljárója írta meg paptársainak egy levélben. A beszámoló szerint a bíboros ebben így fogalmazott: „Az elmúlt napokban váratlanul műtétet kellett végezni rajtam. Hálával és elismeréssel tartozom a sebészek és munkatársaik kiváló helytállásáért”. Hozzátette: „Nagyböjt idején különösen imádkozom az Egyházmegye papságáért, valamint az egész hívő közösségért, és kérem Paptestvéreimtől a magam számára is imáikat”. A Kontroll arról is írt, hogy Erdő Pétert jelenleg is kórházban ápolják, mivel állapota súlyos.