A Belügyminisztériumban folytathatja Szabó Bence

Pénteken kezdődött az átadás-átvétel részletes igazgazási szakasza a Belügyminisztériumban – írja a 24.hu. A sajtótájékoztatón az is kiderült, hogy a kormányzati szervben folytathatja pályafutását Szabó Bence korábbi rendőrszázados. A feladata az lesz, hogy a rendvédelmi dolgozók véleményét közvetítse Pósfai Gábor belügyminiszter felé.

Szabó azonban korábban távozott az állományból, ami Pósfai szerint is munkajogi akadályokat gördíthet a beiktatás elé. Ezek áthidalása után számít a munkájára a belügyminiszter.