A BKV nem, de Budapest Főváros Kormányhivatala a buszok kétharmadánál talált bajt

Érdekes, hogy a BKV korábbi közlése szerint egyik autóbuszán sem talált az utasok biztonságát bármilyen módon veszélyeztető hibát azon a rendkívüli flottaellenőrzésen, amelyet a főpolgármester kérésére az augusztusi tűzesetek után rendelt el a társaság.

Ennek ellenére Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) szerint „az azóta lefolytatott vizsgálatok súlyos hiányosságokat tártak fel”. Mint írták, az ellenőrzött buszok csupán 24 százaléka volt kifogástalan állapotban, a járművek 76 százalékánál problémát találtak. A legutóbbi vizsgálathoz képest két százalékkal nőtt a műszakilag rendben lévő buszok aránya. Igaz, akkor nem az összes budapesti BKV-buszt ellenőrizték – vette észre a Telex a közleményt.

A kormányhivatal szerint a buszok 12 százaléka közlekedésre alkalmatlan, további 60 százaléknál olyan hibák vannak, amelyek miatt ismételt műszaki vizsgálatra, 4 százaléknál pedig azonnali javításra van szükség.

A BFKH azt ígérte, az összes buszt átvizsgálja, ezzel garantálva, hogy az utasok megfelelő műszaki állapotú buszokon közlekedjenek Budapesten. „A hibák kijavítása az üzemeltető kötelessége és a főváros felelőssége, amelyhez a szükséges időkeret rendelkezésre áll” – olvasható a közleményben.

A kiégett buszok nyara volt

Fotó: reddit

A lap emlékeztet arra, hogy augusztusban több busz is kigyulladt Budapesten. Augusztus 13-án egy 2015-ben beszerzett és mintegy 500 ezer kilométert futott török, Karsan Atak típusú busz gyulladt ki Budapest belvárosában. Négyen utaztak a buszon, a jármű vezetőjével együtt mindannyian sértetlenül, még a tűz elterjedése előtt leszálltak a járatról.

Másnap a XI. kerületi Érdi út–Süveg utca kereszteződésében az 59-es pótlóbusz motortere gyulladt ki, a tűz átterjedt a busz hátsó felére is. Senki nem sérült meg, mindenki biztonságban elhagyta a buszt. A jármű egy 24 éves Mercedes-Benz Citaro típusú busz volt, futásteljesítménye megközelítette a 1,5 millió kilométert. Szintén aznap egy másik, utasok nélküli és több mint 1,3 millió kilométert futott, 24 éves Mercedes Citaro hátsó része füstölt. A járművezető kézi tűzoltókészülékkel azonnal elkezdte az oltást, így tűz nem keletkezett.

A tűzesetek miatt a BKV is azonnali és teljes körű tűzbiztonsági vizsgálatot indított, Karácsony Gergely főpolgármester pedig haladéktalan tájékoztatást kért a vállalat vezetésétől, és felkérte őket a szükséges lépések megtételére.

Kapcsolódó cikk Busztüzek: a BKV nem talált hibát A rendkívüli flottaellenőrzés eredménye.

A hírre reagált a BKV is, közleményükben azt írják, csak a megfelelő műszaki állapotú autóbuszait állítja forgalomba, és a buszok folyamatos felülvizsgálata, valamint az utas- és járműbiztonsági szempontok maradéktalan betartása független Budapest Főváros Kormányhivatalának ellenőrzésétől.