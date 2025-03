A Bódis Krisztát támadóknak írt nyílt levelet a Civil Közoktatási Platform

Tisztelt Képviselők!

Megdöbbenve olvastunk a Fővárosi Közgyűlés ülésén Bódis Krisztát ért és a kormánymédiában folytatódó támadásokról. Tudják Önök, milyen változásokat tudott elérni egy helyi közösség többezer tagjának életében az az ember, aki Önöknél csak a „tőről metszett lobbista, Soros-ügynök”, „a genderpropaganda élharcosa” megjelölést érdemelte meg? Komolyan gondolják, hogy káros volt elfogadnia olyan külföldi támogatásokat, ami gyerekek százainak hozta el a felemelkedés lehetőségét? – áll a CKP honlapján közzétett közleményükben.

Majd így folytatják:

Bódis Kriszta negyedszázada dolgozik az Ózd környéki szegregátumok lakóival. Az általa létrehozott Van Helyed Alapítvány egy sajátos oktatási modellben valósítja meg a gyermekek fejlesztését, életút-támogatását, együtt kezelve a gyerekek és a nagyon hátrányos helyzetű, zömükben roma családok társadalmi integrációját.

Bódis Kriszta Magyar Péter évértékelője után került célkeresztbe

Fotó: Facebook

Magzatkortól a munkába állásig követik és segítik a gyermekeket, együttműködve a családjaikkal. Ózdon oktatási stúdiót és fürdőházat, Budapesten tanuló pártfogoltjaik részére stúdiót tartanak fenn.

145 gyermekkel foglalkoznak párhuzamosan, mindegyikük szegregált iskolába jár, és az iskolában nem kapja meg a kellő figyelmet. A családtagokkal együtt közel 1000 főt érnek el különféle támogatásokkal. Egy generáció alatt hatalmas változást tudtak elérni szisztematikus munkájukkal.

Míg az édesanyák korábban 14-15 éves korban szülték meg első gyermeküket, most nincs szülés 18 év alatt. A képzettségi szint egy generáción belül másfél fokozattal nőtt: pártfogoltjaik közül mindenki befejezi az általános iskolát és továbbtanul, 95 százalékuk be is fejezi a középfokú iskolát, 50 százalékuk belép a felsőoktatásba. Van olyan tanulójuk, aki a leideni egyetemen tanul.