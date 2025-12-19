A Bors folytatja

A Bors szerkesztősége és a lapot kiadó Mediaworks tiltakozik a politikai nyomásgyakorlás, az Alaptörvényben biztosított jogok durva megsértése ellen – írja a lap.

Ahogy arról Magyar Péter is beszámolt, a Fővárosi Törvényszék pénteki végzésével megtiltotta a Bors propagandakiadványának terjesztését, melyet több mint 4 millió háztartásba akartak eljuttatni. A bíróság arra hivatkozott, hogy a Tisza által közzétett adótervek és a Mediaworks által bemutatott dokumentumok alapvetően eltérnek, így a kiadónak tudnia kellett, hogy közlései valótlanok. A bíróság szerint a nyilvánvalóan jogsértő tartalom széles körű terjesztése a Tiszát fenyegető kárnak minősül, amit a média szabadsága nem tesz lehetővé, ezért döntött ideiglenes intézkedésként arról, hogy megtiltja az ingyenes lap terjesztését.

Kapcsolódó cikk A Fővárosi Törvényszék megtiltotta a Bors Tisza-csomag különszámának terjesztését Az abban foglaltak tartalmának terjesztését is.

A döntés után mind a Bors, mind Kocsis Máté azt közölte, hogy a végzést hozó törvényszéki bíró „neve és budapesti címe megegyezik a Tisza-aktivisták kiszivárgott listáján található nőével.” A Fidesz frakcióvezetője arról nem írt, hogy személyesen győződött-e meg arról, hogy a valószínűsíthető adatlopás eredményeként kiszivárgott listán szerepel a Fővárosi Törvényszék bírájának a neve, vagy csupán készpénznek vette a kormánypárti bulvárlap sugalmazását. Mindenesetre arról, hogy a feltört Tisza Világ applikáció összes felhasználója az ellenzéki párt aktivistája lenne, nincs szó – teszi hozzá a 24.hu.