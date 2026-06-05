A börtönből posztolt Őrsi Gergely

„Felháborít és egyben elszomorít, hogy sarokba szorított ember/emberek szavára alapozva történhet letartóztatás, de ez nem változtat azon, hogy az igazság ki fog derülni. Sajnálatos módon ennek a magyar igazságszolgáltatás szervei egyelőre bedőltek. A velem szemben közölt gyanúsítás azonban teljes egészében megalapozatlan, az ténybeli és jogi alapokon sem állja meg a helyét. Ennek kívánunk érvényt szerezni a jövőben” – áll a II. kerületi polgármester bejegyzésben.

Őrsi Gergely – üzenete szerint – minden körülmények között tartotta magát esküjéhez és ahhoz a vállaláshoz, hogy számára a II. kerület boldogulása, fejlődése a legfontosabb. A Budai Központi Kerületi Bíróság tegnap rendelte el Őrsi Gergely és Láng Zsolt (Fidesz-KDNP) korábbi II. kerületi polgármester, Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselő, Puskás Péter fideszes politikus, valamint Szkaliczki Tünde és Matisz Károly momentumos politikusok letartóztatását egy hónapra az óbudai korrupciós ügy kapcsán.

A Központi Nyomozó Főügyészség közleménye szerint a korrupciós bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozásában eddig 32 ember gyanúsítotti kihallgatása történt meg. A hatóság közlése szerint a vesztegetési céllal kifizetett pénz összege meghaladja a 2 milliárd forintot.

Kapcsolódó cikk Letartóztatták Őrsi Gergelyt és Láng Zsoltot is A bíróság elrendelte a letartóztatást.

(MTI)