A bukott osztrák kancellár is rajta volt az MCC fizetési listáján

Sebastian Kurz, az előbb az ibizai videóbotrányba, majd 2021-ben egy korrupciós botrányba is belebukó volt osztrák kancellár rajta volt az MCC fizetési listáján, a Fidesz veresége után azonban jónak látta lemondani erről a pénzről, és 110 ezer eurót vissza is utalt az eddigi formájában végnapjait élő MCC-nek. A kapcsolatot ő is elismerte – a hírről a 444.hu írt.

Sebastian Kurz elvileg a 2023-ban az MCC által megvett osztrák magánegyetemmel, a Modullal és az ausztriai kapcsolatépítéssel kapcsolatban adott tanácsokat az MCC-nek – az egyetemen azonban erről nem tudnak semmit.

Az osztrák sajtóban ez a téma most azzal összefüggésben jelent meg, hogy Orbán Viktor a jelek szerint nem csak ideológiailag segítette a volt kancellárt, de a Kurz politikai hanyatlása után a kapcsolatuk mögött üzleti szempontok is állhattak.

Sebastian Kurz is kapott MCC-s pénz, de visszaküldte

Fotó: MCC

Az MCC nemzetközi építkezésének két fő formája volt: egyrészt a nemzetközi intézményépítés és egy jobboldali hálózat finanszírozása, amelynek tagjait a budapesti kifizetőhelyről finanszírozták, másrészt pedig az, hogy Budapesten szakértsenek és terjesszék a világban jó hírét az illiberalizmus magyarországi formájának – írja a 444.hu.