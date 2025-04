„A bűncselekmény gyanúja is hiányzik” – ez a válasz a súlyosan hibás informatikai rendszer ügyére

Nyugdíjszerviz élőben Karácsony Mihállyal és Malicskó Gáborral Vegyen részt és kérdezze Ön is a szakértőket!

2023-ban a rendszerhez fejlesztést is rendeltek, amelynek teljesítését úgy igazolták, hogy nem próbálták ki, működik-e. Az Állami Számvevőszék év eleji jelentése szerint a rendszer nem tette lehetővé a beérkező jóváírások és követelések nyilvántartását, így „a számviteli nyilvántartásban sem a valós összegek szerepelnek.” A nemzetközi ellátásokra vonatkozó 2022-es adatok valódisága így nem volt biztosított.

A Nemzeti Nyomozó Iroda szerint „a bűncselekmény gyanúja is hiányzik” a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) által 155 millió forintért megvásárolt, hibás informatikai rendszer beszerzése kapcsán – írja a Népszava . A NEAK 2019 júliusában vette át a Hydra nevű rendszert annak ellenére, hogy a fejlesztő is elismerte: a szoftver súlyos hibákat tartalmaz, és nem alkalmas a nemzetközi egészségügyi elszámolások szabályszerű teljesítésére.

A fejlesztő is elismerte: a szoftver súlyos hibákat tartalmaz.

