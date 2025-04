A csádi misszió afrikai hadgyakorlatra készül?

Online Klasszis Klub élőben Jaksity Györggyel! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves közgazdászt!

A magyar parlament 2023 decemberében döntött arról, hogy katonai missziót indít Csádban kétszáz magyar katona részvételével. Mai napig rejtélyek övezik a magyar kontingenst, de 2024 novembere óta egy törvénymódosítás révén a kormány hatáskörébe került katonák külföldi bev3etésének kérdése, és az erről szóló határozatot nem is kell nyilvánosságra hoznia, ha minősített adatot tartalmaz a döntés.

Az április végén induló, kéthetes különleges műveleti gyakorlaton több mint 30 ország 500-nál is több katonája vesz részt. A Flintlock néven futó gyakorlat globális biztonsági kihívásokat céloz meg, kiemelve a terrorizmus elleni harc és a regionális instabilitás elleni egyesített fellépés fontosságát, hangsúlyozva és segítve a nemzetközi partnerséget a nyugat- és észak-afrikai biztonsági környezetben.

