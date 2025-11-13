2p
A DK bejutna a parlamentbe, hibahatáron zárkózik a Fidesz a Tiszára

mfor.hu

November elején a felnőttek bő harmada volt TISZA-szavazó, több mint egynegyedük pedig a Fidesz-KDNP-t támogatta. Fél évvel a parlamenti választások előtt a biztos szavazó, pártot választani tudók körében a DK támogatottsága is elérte a parlamentbe jutáshoz szükséges 5 százalékos küszöbértéket.

Az elmúlt hetekben a TISZA Párt támogatottsága hibahatáron belül csökkent, a Fidesz-KDNP-é, szintén hibahatáron belül és hasonló mértékben nőtt. Az egymással ellentétes irányú elmozdulások következménye, hogy a két párt közötti különbség, a megelőző hónapokat jellemző lassabb emelkedés után most 4 százalékponttal csökkent – jelentette az IDEA Intézet.

Orbán Viktor pártja megélénkült
Orbán Viktor pártja megélénkült
Fotó: Facebook/Péter Magyar

Ha a következő parlamenti választásokra november első napjaiban került volna sor, a felnőtt népesség 35 százaléka szavazott volna a TISZA Pártra, 29 százalékuk pedig a Fidesz-KDNP-re. A DK és Mi Hazánk támogatottsága a teljes, felnőtt népességben 4-4, az MKKP-é pedig 3 százalék volt a hónap elején.

Csak a biztos szavazó, pártot választani tudókat figyelembe véve az mondható el, hogy egy novemberi választáson a szavazatok 47 százalékát kapta volna a TISZA, míg a szavazók 40 százaléka adta volna le a voksát a Fidesz-KDNP-re. Nagyjából félévvel a parlamenti választások előtt a kisebb pártok közül csak a DK támogatottsága éri el ebben a körben az 5 százalékos (parlamenti frakció alapításhoz szükséges) szintet. A novemberi adatok szerint ugyanakkor erre még a Mi Hazánknak és az MKKP-nak is esélye van.

Az IDEA Intézet a kutatás adatait 2025. október 31. és 2025. november 7-e között vette fel online kitölthető kérdőív segítségével. A vizsgálat végeredménye reprezentatív az ország felnőtt népességére iskolai végzettség, életkor, nem, településtípus és régió tekintetében.

