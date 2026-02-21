2p

A fenntarthatóság nem opció – hanem stratégiai kérdés

Klasszis Talks&Wine – konkrét példák, kézzelfogható megoldások, inspiráló gondolatok.

Legyen üzletileg is nyertese a változásnak!
Február 26., Budapest - csoportos kedvezménnyel!

Részletek és jelentkezés >>

Közélet DK Dobrev Klára

A DK betiltaná a nemesi és a főispáni cím használatát

mfor.hu

Dobrev Klára bemutatta a DK 15. törvényjavaslatát.

Már most megvannak azok a konkrét jogszabály-tervezeteink, amelyeket a kormányváltás utáni új Országgyűlés legelső ülésein benyújtunk. Ezeket mutatjuk be hétről hétre, minden szombaton, a választásokig – áll a DK közleményében.

Ma a Demokratikus Koalíció 15. törvényjavaslatát mutatták be, amely a párt szerint egy világos értékválasztásról szól: Magyarország egy modern köztársaság, nem pedig egy középkori, úr és szolga viszonyán alapuló feudális állam.

  • Az elmúlt években azt láttuk, hogy a kormány tudatosan próbálja visszahozni a múlt árnyait. 2022-ben visszahozták a „főispán” elnevezést, egy feudális eredetű rangot, amely nem a modern demokráciák világához, hanem az elnyomó középkori társadalomhoz, a főurak és a jobbágyok világához tartozik. Mi nemcsak a vármegyéket fogjuk visszanevezni megyékké, hanem véget vetünk a fideszes rangmániának.
  • Magyarország államformája továbbra is köztársaság, és a köztársaság lényege az egyenlőség. Nincsenek urak és szolgák, nincsenek nemesek és jobbágyok. 

Minden szombaton egy-egy törvényjavaslatukat ismertetik
Minden szombaton egy-egy törvényjavaslatukat ismertetik
Fotó: DK Sajtóiroda

  • A DK törvényjavaslata elsőként egyértelműen kimondja, hogy a főispán cím megszűnik. A jogszabályokban mindenhol a „kormánymegbízott” megnevezés lép a helyébe. 
  • Második lépésként a törvény büntetést is kilátásba helyez, ha valaki mégis élne a tiltott megnevezésekkel. Ha például valaki nagy nyilvánosság előtt vagy hivatalos eljárásban nemesi, főnemesi rangra utaló címet, előnevet, jelvényt használ, vagy olyan megszólítást alkalmaz, ami társadalmi megkülönböztetésre utal – például „főméltóságú”, „nagyméltóságú”, „kegyelmes” vagy „tekintetes” úr –, az szabálysértést követ el, amelyet legfeljebb 150 ezer forintos pénzbírsággal fogunk büntetni.

A Demokratikus Koalíció 15. törvényjavaslata kimondja: Magyarország a polgárok egyenlő közössége, ahol a közhatalom gyakorlása nem nemesi címhez, nem történelmi ranghoz, hanem demokratikus felhatalmazáshoz kötődik – teszik hozzá közleményükben.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

A belső kör szerint reménykednek Erdő Péter gyógyulásában

Több sürgős műtéti beavatkozást kellett végrehajtani Erdő Péter bíboroson.

XIV. Leó pápa fogadja Sulyok Tamást

Ez lesz az első magánkihallgatás, amin a köztársasági elnök részt vesz a Szentatyánál.

A kampány első hivatalos napján kapott halálos fenyegetést a DK

Rálőttek Dobrev Klára és Jakab Péter plakátjára.

Magyar Péterék is prímán állnak az ajánlásokkal

Nem csak a Fidesz, hanem a Tisza Párt is összegyűjtötte mind a 106 választókerületben a szükséges ajánlásokat.

Orbán Viktor meglepő kijelentést tett az ajánlásokkal kapcsolatban

A Fidesz állítólag már össze is szedte az ajánlásokat mind a 106 választókerületben.

Wéber Balázs, Király Béla, Vég Márton

Bűnbak lett Zelenszkijből, Orbán Viktor elzárta a dízelcsapot – Ez Viszont Privát

Eldurvuló magyar-ukrán viszony, Rubio-vizit Budapesten, Orbán Viktor és Magyar Péter évértékelője, dagadó Samsung-botrány – ismét eseménydús héten van túl a magyar közélet. Jogosan mutogat-e Zelenszkijre a magyar kormány a Barátság-kőolajvezeték leállása miatt és állítja le válaszként a dízelexportot? Miért jött valójában Budapestre az amerikai külügyminiszter? Milyen meglepő kijelentést tett Orbán Viktor az esetleges vereségéről? Mennyi pénzbe kerülnek nekünk az akkugyárak? És hova tűnt Magyarországról a dolgozói érdekvédelem? Erről is vitatkozott hangsúlyozottan szubjektív műsorunk, az Ez Viszont Privát e heti adásában Wéber Balázs vezető szerkesztő, valamint Király Béla és Vég Márton újságíró.

Új információk jöttek ki az áprilisi választásokról

Hivatalosan megkezdődött szombaton az április 12-ei országgyűlési képviselő-választás kampányidőszaka, életbe léptek a kampányra vonatkozó szabályok.

Két nagybank ügyfelei is kezdhetnek aggódni?

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy Nagy Márton szerint a jelenlegi hét helyett öt nagybank is elég lenne, azt sugallva, hogy ez hozzájárulhatna a nemzetgazdasági miniszter által most túl drágának tartott szolgáltatások olcsóbbá válásához. Miért pont most hangzott el ez a kijelentés és van ennek alapja? Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

BM-vagyonmustra: Pintér Sándor két államtitkára is egy-egy ingatlannal gazdagodott

Idén is bepillantottunk a belügyminiszter és csapatának a vagyonnyilatkozataiba.

Orosz olaj nélkül nehéz lenne választást nyerni Orbán Viktor szerint

De szerencsére addig kitartanak a tartalékok. Hosszú sajtótájékoztatón beszélt számos témáról a miniszterelnök Washingtonban.

Mystery Hotel Budapest – ahol a céges rendezvények élménnyé válnak

Mystery Hotel Budapest – ahol a céges rendezvények élménnyé válnak (x)

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168