A DK betiltaná a nemesi és a főispáni cím használatát

Már most megvannak azok a konkrét jogszabály-tervezeteink, amelyeket a kormányváltás utáni új Országgyűlés legelső ülésein benyújtunk. Ezeket mutatjuk be hétről hétre, minden szombaton, a választásokig – áll a DK közleményében.

Ma a Demokratikus Koalíció 15. törvényjavaslatát mutatták be, amely a párt szerint egy világos értékválasztásról szól: Magyarország egy modern köztársaság, nem pedig egy középkori, úr és szolga viszonyán alapuló feudális állam.

Az elmúlt években azt láttuk, hogy a kormány tudatosan próbálja visszahozni a múlt árnyait. 2022-ben visszahozták a „főispán” elnevezést, egy feudális eredetű rangot, amely nem a modern demokráciák világához, hanem az elnyomó középkori társadalomhoz, a főurak és a jobbágyok világához tartozik. Mi nemcsak a vármegyéket fogjuk visszanevezni megyékké, hanem véget vetünk a fideszes rangmániának.

Magyarország államformája továbbra is köztársaság, és a köztársaság lényege az egyenlőség. Nincsenek urak és szolgák, nincsenek nemesek és jobbágyok.

Minden szombaton egy-egy törvényjavaslatukat ismertetik

Fotó: DK Sajtóiroda

A DK törvényjavaslata elsőként egyértelműen kimondja, hogy a főispán cím megszűnik. A jogszabályokban mindenhol a „kormánymegbízott” megnevezés lép a helyébe.

Második lépésként a törvény büntetést is kilátásba helyez, ha valaki mégis élne a tiltott megnevezésekkel. Ha például valaki nagy nyilvánosság előtt vagy hivatalos eljárásban nemesi, főnemesi rangra utaló címet, előnevet, jelvényt használ, vagy olyan megszólítást alkalmaz, ami társadalmi megkülönböztetésre utal – például „főméltóságú”, „nagyméltóságú”, „kegyelmes” vagy „tekintetes” úr –, az szabálysértést követ el, amelyet legfeljebb 150 ezer forintos pénzbírsággal fogunk büntetni.

A Demokratikus Koalíció 15. törvényjavaslata kimondja: Magyarország a polgárok egyenlő közössége, ahol a közhatalom gyakorlása nem nemesi címhez, nem történelmi ranghoz, hanem demokratikus felhatalmazáshoz kötődik – teszik hozzá közleményükben.