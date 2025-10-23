A DK elnöke a Nagy Imre-háznál emlékezett meg október 23-ról

„Minden gyermekemet, amikor elég nagyok lettek hozzá, elvittem a Nagy Imre-házba. Idén Marcival mentünk, tízéves, most járt ott először. Nagyon hálás vagyok Jánosi Katalinnak, Nagy Imre unokájának, amiért mindig szeretettel és nyitottsággal fogadott minket, és segített megérteni, miért fontos, hogy ne csak emlékezzünk, hanem értsük is a múltat”, írta a DK elnöke Facebook oldalán.

Dobrev Klára szerint nem elég csak emlékezni

Fotó: Facebook/Dobrev Klára

„A nemzeti ünnepeink a múltból indulnak, de a jövőt szolgálják. Mert a múlt tisztelete nemcsak a visszanézésről szól, hanem a jövő építésének mikéntjéről is – arról, mit őrzünk meg, és mit utasítunk el abból, amit elődeink tettek. Tovább visszük az értékeket, tanulunk a hibákból, és elutasítjuk a bűnöket. Így van ez egy nemzet, és így van ez egy család életében is” – tette hozzá.

„A múltunktól nem félni kell, és nem is merengeni rajta, hanem szembenézni vele, megérteni, és tanulni belőle. Csak így tudjuk a saját utunkat járni, és a gyermekeinknek olyan jövőt adni, amely méltó azokhoz, akik előttünk jártak”, fogalmazott Dobrev Klára.