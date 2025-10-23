Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

1p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Jelentkezzen most!

Közélet DK Dobrev Klára

A DK elnöke a Nagy Imre-háznál emlékezett meg október 23-ról

mfor.hu

Dobrev Klára az 1956-os szerepvállalása miatt kivégzett politikus emlékházánál járt a magyar forradalom és szabadságharc napján.

„Minden gyermekemet, amikor elég nagyok lettek hozzá, elvittem a Nagy Imre-házba. Idén Marcival mentünk, tízéves, most járt ott először. Nagyon hálás vagyok Jánosi Katalinnak, Nagy Imre unokájának, amiért mindig szeretettel és nyitottsággal fogadott minket, és segített megérteni, miért fontos, hogy ne csak emlékezzünk, hanem értsük is a múltat”, írta a DK elnöke Facebook oldalán.

Dobrev Klára szerint nem elég csak emlékezni
Dobrev Klára szerint nem elég csak emlékezni
Fotó: Facebook/Dobrev Klára

„A nemzeti ünnepeink a múltból indulnak, de a jövőt szolgálják. Mert a múlt tisztelete nemcsak a visszanézésről szól, hanem a jövő építésének mikéntjéről is – arról, mit őrzünk meg, és mit utasítunk el abból, amit elődeink tettek. Tovább visszük az értékeket, tanulunk a hibákból, és elutasítjuk a bűnöket. Így van ez egy nemzet, és így van ez egy család életében is” – tette hozzá.

„A múltunktól nem félni kell, és nem is merengeni rajta, hanem szembenézni vele, megérteni, és tanulni belőle. Csak így tudjuk a saját utunkat járni, és a gyermekeinknek olyan jövőt adni, amely méltó azokhoz, akik előttünk jártak”, fogalmazott Dobrev Klára.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Magyar Péter

Magyar Péter már gőzerővel készül az ünnepi beszédére

Hamarosan indul a Tisza Párt október 23-i menete is. 

Ki vesz ma nagyobb politikai lendületet? Ezt várja a beszédektől a politikai elemző

Ki vesz ma nagyobb politikai lendületet? Ezt várja a beszédektől a politikai elemző

Ruff Bálint szerint a Fidesznek a választásokig minden napot kétszeresen kell megnyernie.

Háromszor annyian lesznek Magyar Péterék rendezvényén, mint a Békemeneten?

Olvasóink szavazásunkra adott válaszai legalábbis erre utalnak.

Kezdődik október 23-a: üzent a főpolgármester, kutyapárti aktivistákat vittek be

Kezdődik október 23-a: üzent a főpolgármester, kutyapárti aktivistákat vittek be

A köztársaság ügye nem veszett el, csak illegalitásba vonult a főpolgármester szerint.

Szavazzon! Békemenet vagy Magyar Péter menete október 23-án?

Szavazzon! Békemenet vagy Magyar Péter menete október 23-án?

Ismét olvasóink véleményére vagyunk kíváncsiak.

Karácsony Gergely berágott a Fideszre és a Tiszára

Karácsony Gergely berágott a Fideszre és a Tiszára

A főpolgármester az újabb kudarcos szavazásra reagált.

Elegük lett az embereknek a NER-elit gazdagodásából

A Fidesz-szavazók több mint 40 százaléka is vizsgálná a NER-elit gazdagodását

Az elmúlt két hónapban három kérdés is a Fidesz-közeli vállalkozók vagyonosodását firtatta.

Eddig elég silány az érdeklődés a digitális polgári körök iránt

Eddig elég silány az érdeklődés a digitális polgári körök iránt

87 választókerületben összesen 56 ezren csatlakoztak a területileg szerveződő digitális polgári körökhöz.

A nézők továbbra is imádják a

Törheti a fejét az RTL: visszatért a TV2 csodafegyvere

A 42. héten visszatért a tévék képernyőjére a magyarok egyik kedvenc párkeresős műsora.

Pert veszített az egyetemmel szemben a Corvinusról kirúgott tanár

Pert veszített az egyetemmel szemben a Corvinusról kirúgott tanár

A Fővárosi Ítélőtábla jogerős döntése szerint jogosan mondtak fel Ádám Zoltánnak. Videónkban az ügy részleteiről beszélgettünk a Corvinus volt oktatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168