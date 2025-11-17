A DK kiperelné Orbánék amerikai gigaszerződéseit

Egyre több konkrétum derül ki arról, hogy mit értett Orbán Viktor a pénzügyi védőpajzs alatt, amelyről Washingtonban állapodott meg. A magyar sajtó információi szerint a kormány az amerikai Citibanktól kaphat hitelkeretet, ennek az összege pedig elérheti akár a 20 milliárd dollárt is, ami 6600 milliárd forintos hitelnek felel meg.

A Demokratikus Koalíció szerint ez azt jelenti, hogy az Orbán-kormány a kínai hitelek után egy amerikai gigahitel felvételére készül. Mi már most szólunk: még a tinta sem fog megszáradni a hitelszerződésen, amikor mi már közérdekű adatigénylést fogunk benyújtani azért, hogy megtudjuk a hitelszerződés részleteit. Ha pedig ezt nem fogják teljesíteni és titkolózni fognak, akkor perelni fogunk, ahogy azt sikeresen megtettük már számtalanszor az elmúlt években. A DK ki fogja deríteni, hogy pontosan mekkora hitelt, milyen feltételekkel, milyen kamatozással, és mekkora futamidővel vesz fel a NER, mert az országnak joga van tudni, hogy milyen hiteleket vesznek fel a nevére. Ha pedig a kezünkben lesz a szerződés, szívesen elküldjük majd a Szuverenitásvédelmi Hivatalnak is, ha még mindig érdeklik a guruló dollárok – közölte a DK.