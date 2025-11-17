2p
Közélet DK

A DK kiperelné Orbánék amerikai gigaszerződéseit

mfor.hu

A párt szeretné tudni a részleteket.

Egyre több konkrétum derül ki arról, hogy mit értett Orbán Viktor a pénzügyi védőpajzs alatt, amelyről Washingtonban állapodott meg. A magyar sajtó információi szerint a kormány az amerikai Citibanktól kaphat hitelkeretet, ennek az összege pedig elérheti akár a 20 milliárd dollárt is, ami 6600 milliárd forintos hitelnek felel meg.

A Demokratikus Koalíció szerint ez azt jelenti, hogy az Orbán-kormány a kínai hitelek után egy amerikai gigahitel felvételére készül. Mi már most szólunk: még a tinta sem fog megszáradni a hitelszerződésen, amikor mi már közérdekű adatigénylést fogunk benyújtani azért, hogy megtudjuk a hitelszerződés részleteit. Ha pedig ezt nem fogják teljesíteni és titkolózni fognak, akkor perelni fogunk, ahogy azt sikeresen megtettük már számtalanszor az elmúlt években. A DK ki fogja deríteni, hogy pontosan mekkora hitelt, milyen feltételekkel, milyen kamatozással, és mekkora futamidővel vesz fel a NER, mert az országnak joga van tudni, hogy milyen hiteleket vesznek fel a nevére. Ha pedig a kezünkben lesz a szerződés, szívesen elküldjük majd a Szuverenitásvédelmi Hivatalnak is, ha még mindig érdeklik a guruló dollárok – közölte a DK.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Kik lesznek a Tisza-jelöltek? Érkeznek az infók

Kik lesznek a Tisza-jelöltek? Érkeznek az infók

A Tisza Párt ma este mutatja be jelöltjeit.

11 pontos vállalkozói adókönnyítési programot jelentett be Orbán Viktor – kövesse velünk percről percre

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke közös sajtótájékoztatót tartott Nagy Elekkel, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökével. 

Republikon: Magyar Péter népszerűsége több, mint duplája Orbán Viktorénak

Republikon: Magyar Péter népszerűsége több, mint duplája Orbán Viktorénak

A bizonytalanok körében nagyon magas Orbán Viktor elutasítottsága.

“Nyugati „támogatás” nélkül, már rég vége lenne az értelmetlen vérontásnak” – olvasói kommentekből válogattunk

„Senkinek nem hiányzik az orosz medve közvetlen szomszédnak” – olvasói reakciók az ukrán nagykövet szavaira

A magyarok többsége az ukránok győzelmének örülne – mondta a budapesti ukrán nagykövet, Fegyir Sándor egy interjúban. Olvasóink ezt látva ölre mentek, adott esetben egész részletes véleményüknek hangot adva a háborúról. 

A trójai faló a mecklenburgi Ankershagenban

Török Gábor furcsa párhuzamot lát a miniszterelnök interjújában

A politikai elemző két idézetet állított egymással szembe az Orbán Viktor szerinti primitív gondolkodásról.

MR-berendezés

Hiányosságok a kecskeméti kórház külső MR-vizsgálatainál

A kórház emiatt tavaly márciusában felmondta az alvállalkozó céggel fennálló szerződését. Az ügy Kollár Kinga, a Tisza Párt európai parlamenti képviselőjének nyári posztjával pattant ki.

Hétfőn Orbán Viktor fontos bejelentésre készül

Hétfőn Orbán Viktor fontos bejelentésre készül

Délelőtt közös sajtótájékoztatót tart Nagy Elekkel, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökével.

Pintér Bence győri polgármester és Magyar Péter a Tisza Párt vezetője úgy tűnik jól megérti egymást

Győr alpolgármestere is jelentkezett Tisza-jelöltnek

Magyar Péter szombaton a városházán is járt, miután nagygyűlést tartott a városban Orbán Viktor miniszterelnökkel párhuzamosan.

Ezzel az adatsorral szembesítették Orbán Viktort – A hét ábrája

Mit mutat a gyerekszegénységről a grafikon?

Valami fontosról megfeledkezett Magyar Péter Győrben

Orbán Viktor után a Tisza elnöke is színpadra állt. „Soha nem álltunk még ilyen jól”, mondta, mégis maradhatott hiányérzete a közönségnek.

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast


Interjú a CMC Déli Klinika orvos igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168