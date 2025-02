A DK-nak lett igaza: hatályon kívül helyezték Áder János húgának feljelentését

Megszüntette a bíróság Áder János húgának feljelentését Gy. Németh Erzsébet ellen

„Szinte napra pontosan egy éve robbant ki a kegyelmi botrány, ami alapjaiban rázta meg a magyar társadalmat. Magyarok millióinak mutatta meg Orbán rendszerének alávalóságát, gyomorforgató képmutatását, a pőre valóságot: semmi sem számít, ha a mi „kutyánk kölke” vagy!

És éppen ma kaptam meg a Bíróság megszüntető végzését abban a büntetőügyben, amit Pölöskei Gáborné, született Áder Annamária indított ellenem – rágalmazás és becsületsértés címén – mert elmondtam, hogy neki milyen szerepe volt a bicskei gyermekotthon pedofil igazgatójának ügyében. Pölöskeiné akkor a fenntartó Fővárosi Önkormányzat Gyermekvédelmi főosztályát vezette.

Gy. Németh Erzsébetnek lett igaza

Fotó: Wikipedia

Ő volt az, aki:

nem mentette fel a munkavégzés alól a pedofil igazgatót,

nem tiltotta ki a gyermekotthonból, sőt továbbra is ott lakhatott. Mitöbb, ilyen javaslatot sem tett a főnökeinek, köztük Tarlós István főpolgármesternek. Pedig az Ő feladata (is) lett volna a rábízott gyermekek megvédése.

És a bicskei rém, tovább folytathatta a rábízott gyermekek szexuális bántalmazását, kihasználását. Egy tragédia kellett ahhoz, hogy mindennek vége legyen.

Nincs mentség arra, hogy ez Magyarországon megtörténhetett!

Pölöskei Gáborné, született Áder Annamária persze fellebbezhet a Bíróság döntése ellen. De remélem nem teszi! Márcsak a saját lelkiismerete miatt se" – írja Gy. Német Erzsébet Facebook-posztjában.