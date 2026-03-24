2p

Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

A DK szerdán árulja el, kiket léptet vissza

Több választókerületi jelöltjét is visszalépteti a DK vezetése. 

A Demokratikus Koalíció vezetése arról döntött, hogy több választókerületben visszalépteti az egyéni képviselőjelöltjét, értesült a Telex.

A lap információi alapján a párt szerda délelőtt egy csomagban fogja bejelenteni az érintett jelöltek visszaléptetését. Már ennek része Ternyák András kispesti (Budapest 8) jelölt is, aki kedden jelezte a helyi választási irodának, hogy mégsem indul el a választáson. Úgy tudni, hogy ez nem az ő döntése volt, hanem a pártvezetésé.

A portál szerint teljesen más volt a történet Kecskeméten (Bács-Kiskun 1), ahol a DK-s Kopping Rita maga jelentette be pénteken, hogy visszalép a jelöltségtől. A pártvezetés szerint a tiszások zsarolásának hatására döntött így, kizárták a DK-ból, Dobrev Klára pedig levélben fordult Magyar Péterhez. Kopping szerint ugyanakkor zsarolásról szó sem volt. A kecskeméti politikus azt mondta, hogy hosszú vívódás után hozta meg a döntést, mert be kellett látnia, hogy nincs meg az a támogatottsága, ami megvolt még 2022-ben, amikor ő indult az egyesült ellenzék közös képviselőjelöltjeként ebben a választókerületben.

Dobrev Klára levélben fordult Magyar Péterhez
Dobrev Klára levélben fordult Magyar Péterhez
Fotó: DK

A DK-nak hivatalosan csak 105 jelöltje volt az ajánlásgyűjtés után, mert Czeglédy Csaba Szombathelyen (Vas 1) függetlenként indul a választáson. A DK vezetése szerette volna, hogy a párt színeiben szerepeljen, és a „szíve csücske a DK-s közösség”, de ő ragaszkodott a függetlenséghez, mert így jobbak az esélyei a választáson.

A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint kedd este már csak 103 DK-s jelölt van versenyben, és ez a szám fog szerdán tovább csökkenni.

Gáspár Bea elbukott, de megint a TV2 nevetett a végén

A 12. hét nézettségi adataiban nem avattak új győztest.

Közel 80 ezer választási értesítő nem ért el a címzetthez

Ezek visszaérkeztek a Nemzeti Választási Irodához

Direkt36: bedöntötték volna a Tiszát saját informatikusain keresztül

A portál szerint titkosszolgálati nyomásra szálltak rá a rendőrök a Tiszát segítő informatikusokra, miután zajlott egy gyanús művelet a párt bedöntésére

Politico: az unióban régóta tartanak a magyar kormány szivárogtatásától

„Senkit sem érhet meglepetésként, hogy Orbán emberei tájékoztatják Moszkvát", fogalmazott Donald Tusk, uniós szinten pedig megtették az óvintézkedéseket is.

Nagyon furcsa bejegyzést közölt Orbán Viktor

Egyre zavarosabb Szijjártó Péter telefonjának ügye.

EU csúcs Brüsszelben - Orbán Viktor

„Az EU ebben a felállásban egy elnyomó, zsarnoki rendszer” – Olvasóink reagáltak a héten Brüsszelben történtekre

Orbán Viktor miniszterelnök a magyar energiaellátás védelmére és a nemzeti szuverenitás fenntartására hivatkozva, korábbi döntésétől eltérve Brüsszelben vétózott. Ursula von der Leyen kitart a terv mellett, olvasóink pedig elmondják, kinek van igaza – szerintük.

Itt van, mekkorát kaszált a Fradi a történelmi jó szerepléssel

Sokkal többet is kaphatott volna.

Orbán Viktor bejelentette: erről döntött a kormány az éjszaka

A Csehországban történtekre reagáltak.

Megvan, ki lehet a CPAC Hungary legnevesebb külföldi vendége

Az argentin elnök is Budapestre látogat.

Chuck Norris

86 éves korában elhunyt Chuck Norris (frissítve)

A legendás amerikai színész és harcművész csütörtökön halt meg egy kórházban Hawaii szigetén.

