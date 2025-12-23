A DK szerint becsapták a nyugdíjasokat, feljelentést tesznek

Az emberek adataival visszaélve küldött körlevelet az Ügyfélkapun keresztül a magyar nyugdíjasoknak Fónagy János, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára. Fónagy levele hazug propagandát tartalmazott az ellenzék nyugdíjterveiről. A Demokratikus Koalíció feljelentést tesz a nyugdíjasoknak küldött, hazug propagandalevél miatt, amit az Ügyfélkapun keresztül terjesztenek. A Fidesz nem először, és valószínűleg nem is utoljára használja az állami adatbázist a propagandája közvetítésére, amely törvénytelen és aljas gyakorlat. Mi, baloldaliak a kormányváltás után ki fogjuk seprűzni a propagandát az államigazgatásból, hogy az állam végre az embereket szolgálja, és ne az egypárti kétharmados hatalom érdekeit. Ezért sem szabad soha többé egypárti kétharmadnak kormányoznia Magyarországon! – közölte a DK.

Az ügyfélkapus tárhelyre kaptak levelet a nyugdíjasok, feladóként a Magyar Államkincstár volt megjelölve, a küldeményt azonban Fónagy János, a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti államtitkára jegyezte, azzal, hogy az ellenzék megadóztatná a nyugdíjakat. A „figyelmeztetés” érkezéséről több olvasó is emailt írt a 444-nek.