2p
Közélet DK Nyugdíj, öngondoskodás

A DK szerint becsapták a nyugdíjasokat, feljelentést tesznek

mfor.hu

Ügyfélkapun érkezett a kormány levele.

Az emberek adataival visszaélve küldött körlevelet az Ügyfélkapun keresztül a magyar nyugdíjasoknak Fónagy János, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára. Fónagy levele hazug propagandát tartalmazott az ellenzék nyugdíjterveiről. A Demokratikus Koalíció feljelentést tesz a nyugdíjasoknak küldött, hazug propagandalevél miatt, amit az Ügyfélkapun keresztül terjesztenek. A Fidesz nem először, és valószínűleg nem is utoljára használja az állami adatbázist a propagandája közvetítésére, amely törvénytelen és aljas gyakorlat. Mi, baloldaliak a kormányváltás után ki fogjuk seprűzni a propagandát az államigazgatásból, hogy az állam végre az embereket szolgálja, és ne az egypárti kétharmados hatalom érdekeit. Ezért sem szabad soha többé egypárti kétharmadnak kormányoznia Magyarországon! – közölte a DK.

Az ügyfélkapus tárhelyre kaptak levelet a nyugdíjasok, feladóként a Magyar Államkincstár volt megjelölve, a küldeményt azonban Fónagy János, a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti államtitkára jegyezte, azzal, hogy az ellenzék megadóztatná a nyugdíjakat. A „figyelmeztetés” érkezéséről több olvasó is emailt írt a 444-nek.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Lázár János világos üzenetet küldött a kamionosoknak

Lázár János világos üzenetet küldött a kamionosoknak

A miniszter mindenkivel tárgyalna.

Ha nem teljesülnek a követeléseik, holnap is tüntetnek a kamionosok Budapesten

Ha nem teljesülnek a követeléseik, kedden is tüntetnek a kamionosok Budapesten

Benzinkúton éjszakáznak, holnap pedig visszatérnek a kamionosok Budapest útjaira. Az Építési és Közlekedési Minisztérium egyelőre bírja a nyomást, pedig az egyik szervező személyesen is elvitte az épületbe a kamionosok követeléseit. 

Nőni fognak az élelmiszerárak – a gazdák is beálltak a tüntető kamionosok mellé

Nőni fognak az élelmiszerárak – a gazdák is beálltak a tüntető kamionosok mellé

A gazdálkodók számára is óriási terhet jelent az útdijemelés, ami ellen a kamionosok hétfőn tüntetnek Budapesten. A díjemelések érdemi kárvallottja a mezőgazdaság lesz a legnagyobb érdekképviseleti szervezet elnöke szerint.

Hol van Orbán Viktor? Váratlan Kormányinfót jelentettek be

Hol van Orbán Viktor? Váratlan Kormányinfót jelentettek be

Megtört a hagyomány.

Óbudát is elárasztották a kamionosok – nagyon kiakadtak Lázár Jánosékra (videó)

Végeláthatlan sorokban vonultak a kamionok a Szentendrei úton is.

Megérkeztek a kamionosok a Hősök terére, de csak 50 jármű mehet be

Megérkeztek a kamionosok a Hősök terére, de csak 50 jármű mehet be

Hétfőn délután ért a tüntető kamionosok konvoja a Hősök terére, de a környéken óriási dugóra lehet számítani. A demonstráción jóval több kamion vesz részt, a térre azonban csak ötven járművet enged be a rendőrség.

Keletre ment átvágni hétfő délelőtt Orbán Viktor

Jobb helye van itt a pénznek? Erről is beszélt az M4-es autóút új szakaszának átadásán a miniszterelnök.

“Ha ez igaz lenne, akkor jönne hamarosan az atom” Olvasóink hozzászólásaiból válogatunk

„Ha ez igaz lenne, akkor jönne hamarosan az atom” – olvasóink hozzászólásaiból válogatunk

Ismét az olvasói kommentekből idézünk: a héten az orosz gazdaság állapotáról és az orosz energia szerepéről szóló cikkeink váltották ki a legélesebb vitákat. A hozzászólások jól mutatják, mennyire megosztó kérdések ezek, a geopolitikától a rezsiszámlákig.

Félmillió magyar fagyoskodik? Erre az adatra nem lehetnek büszkék Orbán Viktorék – A hét ábrája

A szegénységi adatokat vettük górcső alá.

„A kormány bliccel” – ezt fogjuk hallani a hangosbemondókban

Még mindig tartozik 12 milliárd forinttal a fővárosnak a kormány, és ketyeg az óra – figyelmeztetett Karácsony Gergely.

Hol húzódik a határ? Az AI és az ember szerepe a befektetési döntésekben

Hol húzódik a határ? Az AI és az ember szerepe a befektetési döntésekben


Interjú a KBC Asset fióktelepének vezetőjével.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Digitális SZÉP Kártya: egyszerűbb fizetés, nagyobb szabadság

Digitális SZÉP Kártya: egyszerűbb fizetés, nagyobb szabadság (x)

A SZÉP Kártya használata mostantól egyszerűbb és k
Nagy változás jön az OTP-s vállalkozók számára karácsony előtt

Nagy változás jön az OTP-s vállalkozók számára karácsony előtt


Jön a Single Market a vállalatok számára is.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168