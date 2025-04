A DK új egyéni képviselőket nevezett meg

A bemutatott jelöltek között vannak aktív országgyűlési, megyei és helyi önkormányzati képviselők, valamint a helyi közéletben aktív és elismert, helyi kötődésű jelöltek, akik most lépnek be az országos politikába. A jelöltek bemutatása csoportosan, egy-egy rövidfilmmel történik, amelyeket a DK különböző médiafelületein mutatunk be.

Pest megye 7. számú választókerületében (Pécelen és környékén) Nemes Gábor, a DK önkormányzati képviselője, foglalkoztatási szakpolitikusa, volt szakszervezeti vezető lesz a képviselőjelöltünk.

Nemes Gábor Pécelt és környékét képviseli

Fotó: DK

Bács-Kiskun megye 3. számú választókerületében (Kalocsától Akasztóig) Kókai Katalin, a DK kalocsai politikusa, kétgyermekes édesanya lesz a jelöltünk.

Veszprém megye 2. számú választókerületében (Várpalotán és a Balaton-felvidéken) Paál Géza, a DK egyik helyi vezetője, politikusa, programozó lesz a jelöltünk.

Pest megye 12. számú választókerületében (Monoron és környékén) Magdics Mónika monori önkormányzati képviselő lesz a DK jelöltje.

Zala megye 3. számú választókerületében (Nagykanizsán, Letenyén és a dél-zalai falvakban) Bodó László, a DK nagykanizsai önkormányzati képviselője lesz a jelöltünk.