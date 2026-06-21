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Közélet Fidesz

A Fidesz bizonyítékot talált, hogy sikeres volt a gazdaságpolitikájuk

mfor.hu

A Tisza-kormánytól azt kérik, hogy folytassák, amit az Orbán-kormány csinált.

A növekvő családi megtakarítások jelzik, hogy sikeres volt a családok támogatására épülő fideszes gazdaságpolitika – közölte a Fidesz vasárnap, reagálva a K&H biztos jövő kutatásának megállapítására, amely szerint a legalább fél évre elegendő pénzügyi tartalékkal rendelkezők aránya 37 százalékról 43 százalékra emelkedett tavaly.

A Fidesz örömmel látta a legfrissebb pénzügyi jelentést, amelynek javuló számai igazolják, hogy a teljes foglalkoztatottságra és a családok támogatására épülő fideszes gazdaságpolitika sikeres volt – írták.

„Azt követeljük, hogy a kormány megszorítások helyett folytassa a családok megerősítését szolgáló gazdaságpolitikát” – áll a Fidesz közleményében.

Tavaly a lakosság 42 százaléka legfeljebb egy hónapig tudott volna megélni a megtakarításaiból jövedelem nélkül, idén ez az arány 30 százalékra csökkent, ami a legalacsonyabb arány a kutatás kezdete óta. Ugyanakkor a legalább fél évre elegendő tartalékkal rendelkezők aránya 37 százalékról 43 százalékra emelkedett – áll a K&H biztos jövő kutatásának eredményéről vasárnap az MTI-hez eljuttatott közleményben.

A válaszadók átlagosan úgy értékelték: mintegy nyolc hónapig tudnák fedezni kiadásaikat jövedelem nélkül. Ez arra utal, hogy a középkorúak pénzügyi ellenállóképessége javult, vagyis egy váratlan munkahelyvesztés, hosszabb betegség vagy más átmeneti élethelyzet esetén ma nagyobb arányban rendelkeznek olyan megtakarításokkal, amelyek átsegíthetik őket a nehezebb időszakokon.

Ugyanakkor jelentős különbségek figyelhetők meg az egyes társadalmi csoportok között. A nők pénzügyi tartalékai továbbra is szűkösebbek: körükben 40 százalék azok aránya, akik legfeljebb egy hónapig tudnák fenntartani magukat a megtakarításaikból, míg a férfiaknál ugyanez az arány csupán 20 százalék.

(MTI)

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