3p
Közélet Beszóltam a Facebookon Üzemanyagok

„Ezer forintig emelnék az egyébként is magas üzemanyag-adókat” – olvasóinktól válogatunk

mfor.hu

Mit kapunk az orosz olajtól? Vajon olcsóbb a benzin nálunk, mint a környező országokban? És ha nem, akkor a különbség kinél marad? Olvasóink nem hisznek Nagy Mártonnak.

Heti válogatásunkban ezúttal is áttekintjük, mely témák mozgatták meg leginkább olvasóinkat, melyek voltak azok a cikkeink, melyeket a közösségi médiában, az Mfor és a Privátbankár Facebook-oldalain posztolva a legtöbb hozzászólást kapták, és milyen véleményeket, milyen kommenteket fűztek hozzájuk. A válogatás célja nem a szerkesztőségi állásfoglalás vagy véleményformálás, hanem az olvasói reakciók bemutatása. A hozzászólásokat változatlan tartalommal közöljük, csupán a helyesírási hibákat javítjuk ki.

Kedden Nagy Márton nemzetgazdasági Miniszter a facebook oldalán azt írta: “A Barátság kőolajvezetéken történő szállítás tartós elakadása ezer forintot meghaladó üzemanyagárakat okozna Magyarországon!” A miniszter bejegyzéséről hírt adott az Mfor is, amely alatt a hozzászólásokban úgy tűnik, olvasóink nem igazán értenek egyet Nagy Mártonnal. 

Péter: „Ezek szerint a Fidesz ezer forintig emelné az egyébként is magas üzemanyag-adókat.”

Egy olvasónk: „Cseheknél miért nem annyi? Már leváltak az orosz olajról.”

Ferencné: „Arra nem gondolnak, hogy vannak olyanok is, akik tájékozódnak. A magyar nép ijesztegetésére mondják az ezer forintos benzinárat. Butítják a népet, pedig van így is elég, aki mindent bekajál.”

Bertalan: „Európában sehol nincs ezer forint a benzin!”


Lajos: „Kezdődik a beetetés! Tuti nemsokára találnak ürügyet az áremelésre.”


Éva: „Miféle közgazdász ez az ember? Azonnal összeomlana a gazdaság, még választást sem kellene tartani, mert úgy lennétek kiebrudalva, hogy a lábatok sem érne földet.”

Péter: „A környező országokban ugyanannyi, vagy kevesebb a benzin ára, mint nálunk. Akkor nálunk mitől lesz ezer, hacsak Mészáros nem szedhet utána rendszerhasználati díjat?”

Nagy Márton a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) fennállásának 15. évfordulója alkalmából rendezett konferencián
Nagy Márton a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) fennállásának 15. évfordulója alkalmából rendezett konferencián
Fotó: MTI/Bruzák Noémi

József: „Ha ő marad a gazdaság vezetője, lesz az még ezerkétszáz is.”

István: „Ha megduplázzátok az adókat az üzemanyagokon, akkor igen, egyébként nem. Mindenhol olcsóbb, vagy hasonló az ár, mint Magyarországon, pedig ők nem orosz olajat használnak már.”

Ferencné: „A piaci ár – a legmagasabb – most 860 forint. A környező országokban azonban sokkal olcsóbb, ezért az 1000 Ft-os benzinár egy kamu és csak ijesztegetésnek szánja a kormány.”

Mirella: „Hogy lenne már, a régióban sehol sem ennyi, van ahol most is olcsóbb, mint nálunk.”

Ildikó: „Végülis nem hazudnak, mert ebbe az 1000 ft/l-be már beleszámolták a saját jutalékukat is. Eddig is mi fizettük a gazdagodásukat, teljesen mindegy, hogy marad az orosz gáz vagy nem. És a birka nép duzzogva is, de továbbra is finanszírozza a milliárdosok luxus életét, sőt még harcol is azért, hogy minden így maradjon.”

Aki pedig ennél is több véleményre kíváncsi, lájkolja az Mfor Facebook-oldalát és a Privátbankár Facebook-oldalát.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Nem akármilyen focimeccs lesz ma Budapesten

Dávid és Góliát összecsap: a 48,5 millió eurós Fradi a 4,8 milliós Barcika ellen játssza a héten a harmadik meccsét.

Sikerült megpuccsolniuk az akkumulátor-hulladékfeldolgozót a pilisjászfaluiaknak

Sikerült megpuccsolniuk az akkumulátor-hulladékfeldolgozót a pilisjászfaluiaknak

Nem épül meg az üzem.

Orbán Viktor katonákat és rendőröket küldött a százhalombattai finomító védelmére

Orbán Viktor katonákat és rendőröket küldött a százhalombattai finomító védelmére

Terepszemlét tartott a miniszterelnök.

Nézőpont Intézet: a magyarok többsége a kormány álláspontját támogatja a kőolajvitában

Nézőpont Intézet: a magyarok többsége a kormány álláspontját támogatja a kőolajvitában

A magyarok többsége szerint nem Magyarországnak kellene engednie a Barátság kőolajvezeték újraindításáról szóló vitában – mondta a Nézőpont Intézet elemzője legfrissebb közvélemény-kutatásuk eredményét ismertetve az M1 aktuális csatornán szombaton.

Tényleg nyakunkon az 1000 forintos benzinár?

Tényleg nyakunkon az 1000 forintos benzinár?

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy a kormány azzal riogat, ha Ukrajna nem nyitja meg a Barátság kőolajvezetéket, akkor nem jöhet azon az – ahogy fogalmaznak – olcsó orosz olaj, s ez esetben a jelenleg átlagban 600 forint alatti üzemanyagárak 1000 forint fölé kerülhetnek. Reális ez vagy csak a politikai kampány része? Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

Gödi botrány: újabb videót tett közzé Magyar Péter

Gödi botrány: újabb videót tett közzé Magyar Péter

A Tisza Párt elnöke állítása szerint egy olyan férfival készített interjút, aki sok évig a gödi akkumulátorgyárban dolgozott.

A Ferencváros játékosai ünneplik győzelmüket a labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntőjébe jutásért játszott Ferencvárosi TC - PFK Ludogorec Razgrad visszavágó mérkőzés után a Groupama Arénában 2026. február 26-án. A Ferencváros 2-0-ra nyert, és így 3-2-es összesítéssel továbbjutott a nyolcaddöntőbe.

Legyőzhető ellenfelet kapott a Ferencváros a legjobb 16 között az Európa Ligában

A portugál Bragával játszik majd a zöld-fehér csapat a nyolcaddöntőben.      

Orbán Viktor: megtámadtak minket

Orbán Viktor: megtámadtak minket

Zelenszkij pedig hazudik a vezetékről. Megszólalt a miniszterelnök.

Jön a magyar Választási Központ a TikTokra

Jön a magyar Választási Központ a TikTokra

Választási munkacsoport dolgozik márciustól a TikToknál magyar nyelvű moderátorokkal, akik igyekeznek kiszűrni a félrevezető tartalmakat. A deepfake és a politikai hirdetések is tiltottak a videómegosztó alkalmazáson. 

Áder János a magyar akkumulátorfejlesztőket dicsérte

Áder János nagyon megdicsérte a magyar akkumulátorfejlesztőket

A volt köztársasági elnök szerint az akkumulátortechnológia fejlesztésében a világhírnév kapujában állnak a magyar kutatók.

MFOR hírlevél

Friss

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168