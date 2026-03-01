„Ezer forintig emelnék az egyébként is magas üzemanyag-adókat” – olvasóinktól válogatunk

Heti válogatásunkban ezúttal is áttekintjük, mely témák mozgatták meg leginkább olvasóinkat, melyek voltak azok a cikkeink, melyeket a közösségi médiában, az Mfor és a Privátbankár Facebook-oldalain posztolva a legtöbb hozzászólást kapták, és milyen véleményeket, milyen kommenteket fűztek hozzájuk. A válogatás célja nem a szerkesztőségi állásfoglalás vagy véleményformálás, hanem az olvasói reakciók bemutatása. A hozzászólásokat változatlan tartalommal közöljük, csupán a helyesírási hibákat javítjuk ki.

Kedden Nagy Márton nemzetgazdasági Miniszter a facebook oldalán azt írta: “A Barátság kőolajvezetéken történő szállítás tartós elakadása ezer forintot meghaladó üzemanyagárakat okozna Magyarországon!” A miniszter bejegyzéséről hírt adott az Mfor is, amely alatt a hozzászólásokban úgy tűnik, olvasóink nem igazán értenek egyet Nagy Mártonnal.

Péter: „Ezek szerint a Fidesz ezer forintig emelné az egyébként is magas üzemanyag-adókat.”

Egy olvasónk: „Cseheknél miért nem annyi? Már leváltak az orosz olajról.”

Ferencné: „Arra nem gondolnak, hogy vannak olyanok is, akik tájékozódnak. A magyar nép ijesztegetésére mondják az ezer forintos benzinárat. Butítják a népet, pedig van így is elég, aki mindent bekajál.”

Bertalan: „Európában sehol nincs ezer forint a benzin!”



Lajos: „Kezdődik a beetetés! Tuti nemsokára találnak ürügyet az áremelésre.”



Éva: „Miféle közgazdász ez az ember? Azonnal összeomlana a gazdaság, még választást sem kellene tartani, mert úgy lennétek kiebrudalva, hogy a lábatok sem érne földet.”

Péter: „A környező országokban ugyanannyi, vagy kevesebb a benzin ára, mint nálunk. Akkor nálunk mitől lesz ezer, hacsak Mészáros nem szedhet utána rendszerhasználati díjat?”

József: „Ha ő marad a gazdaság vezetője, lesz az még ezerkétszáz is.”

István: „Ha megduplázzátok az adókat az üzemanyagokon, akkor igen, egyébként nem. Mindenhol olcsóbb, vagy hasonló az ár, mint Magyarországon, pedig ők nem orosz olajat használnak már.”

Ferencné: „A piaci ár – a legmagasabb – most 860 forint. A környező országokban azonban sokkal olcsóbb, ezért az 1000 Ft-os benzinár egy kamu és csak ijesztegetésnek szánja a kormány.”

Mirella: „Hogy lenne már, a régióban sehol sem ennyi, van ahol most is olcsóbb, mint nálunk.”

Ildikó: „Végülis nem hazudnak, mert ebbe az 1000 ft/l-be már beleszámolták a saját jutalékukat is. Eddig is mi fizettük a gazdagodásukat, teljesen mindegy, hogy marad az orosz gáz vagy nem. És a birka nép duzzogva is, de továbbra is finanszírozza a milliárdosok luxus életét, sőt még harcol is azért, hogy minden így maradjon.”

