A Fidesz is nagyon jól mozgósított?

A Választási földrajz Facebook-oldal egész nap követte a részvételi adatokat, összevetve a korábbi választások adataival. Arra is választ próbáltak találni, hogy az adatok alapján a Fidesz vagy a Tisza mozgósítása sikerült-e jobban, azaz a „hagyományosan” kormánypártibb vagy ellenzékibb választókerületekben, illetve körzetekben magasabb-e relatíve a részvétel.

Ugyan a napközbeni adatok alapján azt írták, inkább a Tisza mozgósítása sikerült jobban, a 18 óra 30 perces, utolsó részvételi adat alapján kicsit más következtetésre jutottak.

"A területi adatokból az látszik, hogy hajszálnyival a tiszás szavazókörökben mentek el többen minden választókerületi kategóriában, mint 2022-ben.

A különbség azonban annyira kicsi, hogy erős állításokat már ezek alapján nem tudunk tenni. Várjuk mi is az eredményeket"

- írják.

Az ábra értelmezéséhez:

A függőleges tengelyen a választókerületek vannak ábrázolva a szerint, hogy a Fidesz milyen eredményt ért ott el a 2024-es EP-választások alkalmával. Ez alapján a legfelső sorban az a 20 körzet foglal helyet, ahol a legrosszabbul szerepelt a kormánypárt, és a legalsó sorban az a 20, ahol a legjobban.

A vízszintes tengelyen az adott választókerületen belüli eloszlás alapján kategorizáltuk a szavazóköröket, mégpedig úgy, hogy a bal oldali oszlopban foglalnak helyet azok, ahol a Fidesz a saját kerületi átlagához képest rosszabbul szerepelt, míg a jobboldalon azok amelyek a kerületen belül is a kormánypártibbak közé tartoztak.