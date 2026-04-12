Véget ér az Orbán-rendszer vagy újra behúzza a Fidesz? Percről percre a választásról

Élő közvetítésünk a 2026-os országgyűlési választásokról – az urnazárás után.

A Fidesz is nagyon jól mozgósított?

Ebben a tekintetben nincs nagy különbség, úgy tűnik.

A Választási földrajz Facebook-oldal egész nap követte a részvételi adatokat, összevetve a korábbi választások adataival. Arra is választ próbáltak találni, hogy az adatok alapján a Fidesz vagy a Tisza mozgósítása sikerült-e jobban, azaz a „hagyományosan” kormánypártibb vagy ellenzékibb választókerületekben, illetve körzetekben magasabb-e relatíve a részvétel.

Ugyan a napközbeni adatok alapján azt írták, inkább a Tisza mozgósítása sikerült jobban, a 18 óra 30 perces, utolsó részvételi adat alapján kicsit más következtetésre jutottak.

"A területi adatokból az látszik, hogy hajszálnyival a tiszás szavazókörökben mentek el többen minden választókerületi kategóriában, mint 2022-ben.
A különbség azonban annyira kicsi, hogy erős állításokat már ezek alapján nem tudunk tenni. Várjuk mi is az eredményeket"

- írják.

Az ábra értelmezéséhez:

A függőleges tengelyen a választókerületek vannak ábrázolva a szerint, hogy a Fidesz milyen eredményt ért ott el a 2024-es EP-választások alkalmával. Ez alapján a legfelső sorban az a 20 körzet foglal helyet, ahol a legrosszabbul szerepelt a kormánypárt, és a legalsó sorban az a 20, ahol a legjobban.

A vízszintes tengelyen az adott választókerületen belüli eloszlás alapján kategorizáltuk a szavazóköröket, mégpedig úgy, hogy a bal oldali oszlopban foglalnak helyet azok, ahol a Fidesz a saját kerületi átlagához képest rosszabbul szerepelt, míg a jobboldalon azok amelyek a kerületen belül is a kormánypártibbak közé tartoztak.
 
Ezáltal a bal felső sarokban azoknak a szavazóköröknek van az összesített részvételi eltérése, amelyek ellenzéki körzetekben is az ellenzékibbek közé tartoznak. Illetve a jobb alsó sarokban a kormánypárti kerületekben lévő fideszes szavazókörök.

Novák Előd bízik a Mi Hazánk parlamentbe jutásában

Az ellenzéki párt alelnöke az öt százalék alatti eredményt kudarcnak tekintené.

Itt az Alapjogokért Központ friss felmérése is

Az ATV-ben mondták be az Alapjogokért Központ friss számait is. 

Gulyás Gergely nagyon bízik a fideszes mozgósításban

Szerinte erős a magyar demokrácia.

Medián: kétharmad körül a Tisza

A Medián optimistább számokat mért, mint a 21 Kutatóközpont.

Sulyok Tamás: a mai választás legitim felhatalmazást jelent, bármi is lesz a végeredmény

Egyúttal azt is közölte, hogy rendben lezajlottak az országgyűlési választások.

Kijött a Závecz Research legfrissebb felmérése

Legfrissebb, ropogós adatok. 

21 Kutatóközpont: a kétharmad határán billeg a Tisza

Az utolsó napokban készült mérés ezt mutatja.

Itt az új részvételi adat: újabb rekord dőlt meg a választáson

A 80 százalékot nem érte el még a részvétel.

Polymarket: úgy nő a Magyar Péterre fogadók száma, mint a gomba

Egyre nagyobb a különbség a Polymarketen, ahol Magyar Péter és Orbán Viktor győzelmére fogadnak. 

