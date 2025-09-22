A Fidesz jelöltje nyert a VIII. kerületben

Több időközi választást is tartottak vasárnap az országban. A VIII. kerületben egyéni választókerületében Kozma Lajos, a Fidesz jelöltje nyert 52,27 százalékkal. A kutyapárti Balázs András a második lett (42,28 százalék), harmadik a független Simon György (5,45 százalék). Ennek a hagyományosan fideszes választókerületnek volt a képviselője az a Kecskeméti László, aki jogcím nélkül használta az önkormányzati lakását, majd lebontotta azt – írja a 444.hu.

Csurgón és Kunmadarason polgármester-választás volt, Csurgón Ilia Csaba, a CSVFE jelöltje nyert 50,67 százalékkal – írja az Országos Választási Iroda. Kozmáné dr. Radák Ilona alig maradt le tőle 49,33 százalékkal. Kunmadarason is szoros volt a finálé, Balogh Marianna független jelölt nyert 46,16 százalékkal, a második helyen a szintén független Rabatin Roland végzett 45,21 százalékkal. Vass Attila Márk – szintén független – a szavazatok 8,63 százalékát szerezte meg.

Gárdonyban egyéni választókerületi választás volt, és fölényes győzelmet aratott Csordásné Bölcsics Mária 79,39 százalékkal Baricza Tibor ellenében. Pilisvörösváron szintén egyéni választókerületi választást tartottak, itt Pándi Gábor, a VPK jelöltje verte meggyőző eredménnyel (49,13 százalékkal) a többi jelöltet.