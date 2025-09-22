Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p

Miért állhatott be a Tisza és a Fidesz közötti különbség?
Ki nyerhet az adók körüli politikai viharon?
Mi lesz az átláthatósági törvényből?

Online Klasszis Klub élőben Somogyi Zoltánnal!
Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves szociológust!

2025. szeptember 24. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Közélet Választás

A Fidesz jelöltje nyert a VIII. kerületben

mfor.hu

Kozma Lajos nyert a VIII. kerületben, máshol független és helyi szervezetek jelöltjei végeztek az élen. 

Több időközi választást is tartottak vasárnap az országban. A VIII. kerületben egyéni választókerületében Kozma Lajos, a Fidesz jelöltje nyert 52,27 százalékkal. A kutyapárti Balázs András a második lett (42,28 százalék), harmadik a független Simon György (5,45 százalék). Ennek a hagyományosan fideszes választókerületnek volt a képviselője az a Kecskeméti László, aki jogcím nélkül használta az önkormányzati lakását, majd lebontotta azt – írja a 444.hu.

Csurgón és Kunmadarason polgármester-választás volt, Csurgón Ilia Csaba, a CSVFE jelöltje nyert 50,67 százalékkal – írja az Országos Választási Iroda. Kozmáné dr. Radák Ilona alig maradt le tőle 49,33 százalékkal. Kunmadarason is szoros volt a finálé, Balogh Marianna független jelölt nyert 46,16 százalékkal, a második helyen a szintén független Rabatin Roland végzett 45,21 százalékkal. Vass Attila Márk – szintén független – a szavazatok 8,63 százalékát szerezte meg. 

Gárdonyban egyéni választókerületi választás volt, és fölényes győzelmet aratott Csordásné Bölcsics Mária 79,39 százalékkal Baricza Tibor ellenében. Pilisvörösváron szintén egyéni választókerületi választást tartottak, itt Pándi Gábor, a VPK jelöltje verte meggyőző eredménnyel (49,13 százalékkal) a többi jelöltet.

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Indul a Parlamentben az őszi ülésszak: itt vannak a részletek

Indul a Parlamentben az őszi ülésszak: itt vannak a részletek

Háromnapos üléssel kezdi őszi rendes ülésszakát a parlament. Hétfőn megválaszthatják az alapvető jogok biztosát, és a tervek szerint húsz mentelmi ügyet is megvitatnak a képviselők.

Poloskatörvény, második felvonás: kezdődik a parlament őszi ülésszaka

Poloskatörvény, második felvonás: kezdődik a parlament őszi ülésszaka

Belecsap a kormány a mesterséges intelligenciába: jöhet a Magyar AI-tanács. Eközben túl sok nemzetbiztonsági átvilágítás jut a titkosszolgálatnak, Rogán Antal ezért csökkentené az erre kötelezett munkakörök számát. A kistelepülések önkormányzatai kéretlen ingatlanokat kaphatnak, és folytatódhat az átláthatósági törvény tavasszal félbeszakított vitája is.

Nagy Márton az AI Summit Budapest 2025 rendezvényen

A KSH emberei már nem győzik az eredmények hamisítását? Olvasóink nagyon kiakadtak

Nagy Márton szerint Magyarország számára az AI kitörési pontot jelent: a 2025-2030-as AI stratégia célja, hogy a mesterséges intelligencia piaci alkalmazása 15 százalékos GDP-többletet generáljon. Olvasóink elmondták, mit gondolnak Nagy Márton nagyratörő terveiről. 

12 ezren voltak a digitális polgári körök első gyűlésén

12 ezren voltak a digitális polgári körök első gyűlésén

Rengeteg művész, sportoló és tudós is.

Ma kiderül a választáson, milyen erős a Fidesz a fővárosban

Ma kiderül a választáson, milyen erős a Fidesz a fővárosban

Öt településen rendeznek ma időközi önkormányzati választást.

Megingott a magyarok bizalma a kormányban? – A hét ábrája

Látványosan megingott a magyarok bizalma a kormányban – A hét ábrája

A gyengülés regionális szinten is feltűnő.

Pikáns helyzet: egy DPK-tag fia lett Magyar Péter kabinetfőnöke

Velkey György László édesapja a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója, Velkey György, aki nemrég belépett az Egészséges nemzetért digitális polgári körbe.

Orbán Viktor békemenetet hirdetett október 23-ra

A Digitális Polgári Körök első országos találkozójára került sor szombaton.

Vége a találgatásoknak, itt indul majd Magyar Péter

A Tisza Párt saját elnökét indítja Hegyvidéken.

Orbán Viktor vagy Magyar Péter? Új eredmények érkeztek

Orbán Viktor vagy Magyar Péter? Új eredmények érkeztek

Olvasóinkat kérdeztük a miniszterelnöki alkalmasságról.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168