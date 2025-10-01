A Fidesz külföldi cégen keresztül trükközi ki a Google politikai hirdetés-szűrőjét

A Google szeptember 22-én lekapcsolta a politikai tartalmú hirdetéseket az EU-ban, de a Fidesz több politikai hirdetése így is átcsúszik a szűrőkön. A Telex cikke szerint ennek az az oka, hogy például a Harcosok Klubja hirdetései nem politikai reklámnak vannak címkézve, hanem vállalati, internetes és telekommunikációs kategóriákban futnak.

Ami ennél is érdekesebb, hogy az adatbázis szerint a hirdetési kampányokért nem a Fidesz, hanem egy Full Stack Experts Sp. z o.o. nevű lengyel cég fizet.

A cég a lapnak azt írta, hogy nem felelősek konkrét hirdetési kampányok létrehozásáért, tartalmáért vagy célzottságáért, beleértve a Fidesz párthoz kapcsolódó kampányokat is.

A Google-t is ki lehet cselezni

Fotó: Depositphotos

Az átláthatósági jelentésekben szereplő fizetőként való megjelenésünk kizárólag abból adódik, hogy hirdetési licenceket és technikai hozzáférést értékesítünk világszerte több tucat vállalati ügyfelünknek. Kizárólag technológiai szolgáltatóként működünk – írták.

A Telex megkereste a Fideszt és a Szuverenitásvédelmi Hivatalt is, de választ egyik helyről sem kaptak.