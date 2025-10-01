A Fidesz külföldi cégen keresztül trükközi ki a Google politikai hirdetés-szűrőjét

A Google szeptember 22-én lekapcsolta a politikai tartalmú hirdetéseket az EU-ban, de a Fidesz több politikai hirdetése így is átcsúszik a szűrőkön. A Telex cikke szerint ennek az az oka, hogy például a Harcosok Klubja hirdetései nem politikai reklámnak vannak címkézve, hanem vállalati, internetes és telekommunikációs kategóriákban futnak.
Ami ennél is érdekesebb, hogy az adatbázis szerint a hirdetési kampányokért nem a Fidesz, hanem egy Full Stack Experts Sp. z o.o. nevű lengyel cég fizet.
A cég a lapnak azt írta, hogy nem felelősek konkrét hirdetési kampányok létrehozásáért, tartalmáért vagy célzottságáért, beleértve a Fidesz párthoz kapcsolódó kampányokat is.
Az átláthatósági jelentésekben szereplő fizetőként való megjelenésünk kizárólag abból adódik, hogy hirdetési licenceket és technikai hozzáférést értékesítünk világszerte több tucat vállalati ügyfelünknek. Kizárólag technológiai szolgáltatóként működünk – írták.
A Telex megkereste a Fideszt és a Szuverenitásvédelmi Hivatalt is, de választ egyik helyről sem kaptak.