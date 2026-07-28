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Közélet Média Nézettségi adatok RTL TV2

A Fidesz lefoglalt szervereinek ügyével nem lehetett versenyezni a héten

Kollár Dóra
Kollár Dóra

Így alakultak a 30. hét nézettségi adatai.

Miután véget ért a labdarúgó világbajnokság, felálltak a nézők is a tévéképernyők elől, és elmaradtak az igazán kiemelkedő nézettségi adatok a tévéknél. A kereskedelmi tévék a hétköznapi programban ezúttal nem változtattak, így az RTL-en ismételten a műtárgykeresős A legjobb ajánlat című műsor vezeti a nézettségi listát, a széria ismétlései átlagosan 212 ezren nézőt érdekeltek a teljes lakosság körében, ez nagyjából megfelelt az előző héten tapasztalt szintnek.

A kereskedelmi szempontból kiemelten fontos, 18-59 évesek korcsoportjában 94 ezer főt ületett a képernyők elé a műsor, 9,26 százalékos közönségarány mellett – ami nem túlságosan acélos eredmény.

A TV2 ezzel szemben ismételten a Szerencsekerék epizódjait adta, amelyek átlagosan 410 ezer nézőt vonzottak, így egyértelműen ez a csatorna nyerte meg a hétköznapokat. A kereskedelmi szempontból kiemelt korcsoportban is összességében jobban teljesített a kvízműsor, ugyanis itt 138 ezres nézettséget, valamint 13,34 százalékos közönségarányt ért el.

A nyári kánikulában kevesebbet tévéznek a magyarok
A nyári kánikulában kevesebbet tévéznek a magyarok
Fotó: DepositPhotos.com

Előtört a híréhség

Korábban is megfigyelhető tendencia volt, hogy az áprilisi választások óta megnövekedett a hírműsorok nézettsége, a teljes lakosság körében fej fej mellett végzett a két kereskedelmi tévé ezen a téren, de végül a TV2 Tények lett az abszolút győztes – a teljes lakosság körében a keddi adás volt a legnézettebb a maga 607 ezres közönségével. Ebben a TV2 Play-en elérhető tematika szerint egy benzinkútrablásról is beszámoltak, a fő attrakció azonban minden bizonnyal az volt, hogy ezen a napon szállt ki a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség a Fidesz szerverközpontjába, és foglalta le a frakció szervereit az NKA-botrány után nyomozva.

Sportesemények

A hét egyértelműen legjobb nézettségét hozó sporteseménye ezúttal nem egy focimeccs volt, hanem a Forma-1 magyarországi nagydíja – 2026-ban már a 40. alkalommal startolt el a mezőny a Hungaroringen. A McLaren pilótája, a regnáló világbajnok Lando Norris az idén először állhatott fel a dobogó legfelső fokára, mindezt a teljes lakosság körében 564 ezren figyelték élőben. A futam a 18-59 évesek korcsoportjában különösen szép számokat hozott, hiszen 299 ezres nézettségével, valamint 34,8 százalékos közönségarányával az egész hét legjobbja lett ebben a kategóriában.

Norris egyébként ezúttal kifejezetten figyelt a díjátadónál, nem szerette volna, ha megismétlődne a 2023-as kellemetlen eset, amikor a nagydíjon véletlenül eltörte a győztes Max Verstappen Herendy-porcelánkupáját:

Bár a foci-vb véget ért, a labdarúgás szerelmesei így sem maradtak néznivaló nélkül, meccsek egész sora tűnt fel a heti toplistában. A magyar bajnokságban a Paks a Ferencvárost fogadta, a rendkívül gólgazdag meccsen végül a házigazdák kerekedtek felül, és 4-2-es végeredmény született, amit a teljes lakosság körében 266 ezren néztek. Szintén a hazai bajnokság keretében a Kisvárda és a Kispest-Honvéd is összecsapott, itt 1-1-es döntetlen lett az eredmény, ezt 163 ezren követték a készülékek előtt.

Végül az UEFA Konferencia Liga selejtezőjében a Győr magabiztos győzelmet aratott, és 6-2-re legyőzte idegenben a luxemburgi Atert Bissen csapatát.

Mi történt hétvégén?

A nyári hétvégéken a kereskedelmi csatornák kifejezetten fékezett ütemben puffogtatják a puskaport, így a szombati eredmény kizárólag azon múlt, hogy hol sikerült jobban a filmválasztás. Összességében a TV2 örülhetett, ugyanis az Aquaman 204 ezres nézettségével megelőzte az RTL-en adott Hotel Transylvania: Transzformánia által elért 133 ezer főt.

Vasárnap az RTL-en a Házon kívül politikai és közéleti magazinműsor 460 ezer fős közönséget hozott a teljes lakosság körében, míg az ezt követő Apatigris sorozat újabb részét 210 ezren nézték. Ezzel szemben a TV2-n a Zsaruvér és Csigavér magyar film újabb részét 323 ezren nézték, az utána következő Csatahajó filmet pedig 210 ezren.

Így alakult a heti végeredmény

A nyári tévés uborkaszezonban nem születnek kiemelkedő eredmények, így szinte csak a szerencsén és a nézői szeszélyeken múlt, hogy melyik csatorna kerekedett felül. A 18-59 évesek körében, a főműsoridőben mért, napi átlagos közönségarányok csatájában a TV2 14,3 százalékos közönségarányt ért el, szemben az RTL 12,8 százalékával.

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