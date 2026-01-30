A Fidesz szerint erősen indult az év a nyugdíjasoknak

Erősen indult a 2026-os esztendő nyugdíjas honfitársainknak: az év elején 3,6 százalékos nyugdíjemelés volt, és februárban a „rendes” nyugdíj mellett érkezik a 13. havi nyugdíj, valamint a 14. havi első heti részlete is, ez jelentős segítség a nyugdíjasoknak, a családoknak – mondta a miniszterelnök főtanácsadója a Hír Tv péntek reggeli műsorában.

Nyitrai Zsolt kiemelte: a nyugdíjasoknak ezzel együtt komoly és megérdemelt támogatást jelent a kormány azon döntése is, hogy átvállalja a 15 éve nem tapasztalt extrém hideg januári időjárás miatt a családok fűtésszámlájában jelentkező többletköltségeket.

„Szövetséget kötöttünk a nyugdíjasokkal 2010-ben, azt mondtuk, történjen bármi az országban vagy az országon kívül, mindig kiállunk az érdekeikért és megvédjük a juttatásaikat” – fogalmazott a főtanácsadó, hangsúlyozva, hogy ez így is történt, és így fog történni a jövőben is. Hozzátette ugyanakkor, hogy nem mindenki gondolkodik így: a Tisza Párt a kiszivárgott tervei szerint megsarcolná a nyugdíjasokat.

„Nem is igazából értem, hogy egy közéleti erő hogyan gondolkodhat így, hiszen a több mint 2 millió magyar nyugdíjas végigdolgozta az egész életét, és joggal bízott abban, hogy azt, ami jár neki egy élet munkája után, a nyugdíj, abból már nem vesznek el” - mondta. Hozzátette, „mi azt mondjuk, a nyugdíjakat nem csökkenteni, megsarcolni, hanem erősíteni, támogatni és emelni kell lehetőség szerint”.

Nyitrai Zsolt közölte, a Tisza által bevezetni kívánt nyugdíjadóval minden magyar nyugdíjasnak 30 ezer forinttal kevesebb pénze lenne havonta, „ezt mindenkinek érdemes lenne átgondolnia”.

(MTI)