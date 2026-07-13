A Fidesz tagadja Magyar Péter vádjait

„A miniszterelnök kipihenten sem képes igazat mondani. Az alkotmánymódosítás kapcsán rám, illetve a Fidesz-frakcióra vonatkozó valamennyi állítása valótlan” – írta Gulyás Gergely a Facebookon. A Fidesz frakcióvezetője arra reagált, hogy Magyar Péter az alaptörvény 17. módosításának hétfői parlamenti elfogadásával kapcsolatban a közösségi oldalán azt írta: a Fidesz „kézi irányításra tért át a Sándor-palotában”, megtiltotta a köztársasági elnöknek a módosítás aláírását, és Gulyás Gergely vezetésével előre legyártotta azt az alkotmánybírósági beadványt, amelyet az államfőnek kellene beadnia, ellehetetlenítve ezzel a módosítás hatályba lépését, „és így az orbáni maffia letörését”.

Gulyás Gergely bejegyzésében úgy értékelt: miközben hétfőn a Tisza az „elmúlt 36 év leggyalázatosabb parlamenti döntésére készül”, a miniszterelnök minden alapot nélkülöző vádakat fogalmaz meg azokkal szemben, akiket éppen közjogi eszközökkel akar kiiktatni a demokratikus versenyből. A Fidesz frakcióvezetője ugyanakkor hozzátette: Magyar Péter bejegyzéséből azzal egyetért, hogy annak, aki „ebben a sötét, alkotmányellenes akcióban részt vesz, és ezzel megakadályozná a demokratikus népakarat érvényesülését”, ezért később vállalnia kell a felelősséget.

(MTI)