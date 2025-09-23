A Fidesz utoljára megnyomta az online költési gombot a Facebookon

A Meta Ad Library friss adatai szerint az elmúlt 30 napban (pontosabban augusztus 22 és szeptember 20 között) a Fidesz üzeneteit kihangosító posztok hirdetéseire összesen 930 659 445 forintot, azaz majd egymilliárdot költöttek – számította ki a Telex.

Ebbe az összegbe beleszámolták magának a Fidesznek, illetve fideszes politikusoknak a költéseit (ez már önmagában több mint 400 millió forint volt), a Megafont (ez is 100 millió feletti összeg), a Mediaworks lapjait, az Alapjogokért központot, a Nemzeti Ellenállás Mozgalmat, a Szuverenitásvédelmi hivatalt, a digitális polgári köröket, az MCC-t, a Mandinert és a TV2-t.

Orbán Viktor digitális honfoglalást hirdetett

Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Az elmúlt 30 nap legnagyobb magyar hirdetői között a 29. és 31. helyen állnak először nem a Fideszhez köthető nevek, mint Dobrev Klára, illetve az Ellenszél nevű DK-s propagandaoldal, 5-6 millió forintos magasságban.

Bezáruló kapu

A Google már elkezdte a közéleti-politikai hirdetések kivezetését a felületeiről, és hamarosan a Meta (azaz a Facebook és az Instagram) is csatlakozik ehhez – pontos dátumot még nem tudni, de az október 10-én életbe lépő új EU-s szabályozás mellett már biztosan nem fog egyik techóriás sem megjelentetni ilyen reklámokat. A magyar politika, és azon belül is főleg a Fidesz számára kiemelkedően fontos hirdetési felületek ezek, így most azt látjuk, hogy az utolsó hetekben óriási reklámköltésekkel igyekszik még mindent kisajtolni a kormánypropaganda a Facebookból – állapítja meg a Telex.