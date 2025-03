A Fidesz volt digitális igazgatójának cégéhez is jut pénz a plakátkampány milliárdjaiból

Tavaly is hatalmas összegek kerültek a Rogán Antal tárcája alatt működő Nemzeti Kommunikációs Hivatalon (NKOH) keresztül Balásy Gyula cégeihez. Szinte már hagyomány, hogy decemberben mindig mintha vastagabban fogna a ceruza, tavaly például négy kormánykommunikációs – kissé leegyszerűsítve plakátkampányos – megbízást is elnyertek a Balásy-vállalkozások. Feltehetően a „Magyarország meg tudja csinálni” kampányról van szó, de sem a szerződésekből nem lehet megtudni, hogy a hatalmas összegeket konkrétan milyen kormányzati üzenet eljuttatására adják, sem a hivatal, illetve a minisztérium nem kommunikál erről. Rákérdeztünk erre az NKOH-nál, ha válaszolnak, bővítjük cikkünket.

Az első három plakátkampányos szerződés – amelyek nettó értéke sorrendben 2807,87 millió, 726,38 millió és 787,4 millió forint – csupán néhány hétre szólt, a negyedik, nettó 7874,02 millió forintos keretösszegű szerződés viszont jóval hosszabb időszakra érvényes: 2024. december 20-tól 2025. december 31-ig tart. Ennek alvállalkozói listája mutatja meg, hogy Balásy cégein keresztül kikhez is jut közpénz ilyen-olyan feladatok ellátásásáért.

Miért kapnak ennyi megbízást Balásy Gyula cégei? Az NKOH rendre hatalmas, több tízmilliárdos keretszerződéseket ír ki (a legutóbbi, jelenleg is érvényben lévő értéke 75 milliárd forint), majd ennek terhére kér ajánlatot és ad megbízást a hivatal (amely az állami cégeknek szerzi be az esetünkben kommunikációs megbízásokat) a nyertestől, amelyek hosszú évek óta a Fidesszel nyíltan szimpatizáló Balásy Gyula cégei. Így fordulhat elő az is, amire a sajtó, illetve a közvélemény rácsodálkozik, hogy a hivatal megbízásainak túlnyomó többsége Balásy érdekeltségeihez kerül.

A Balásy-cégeknek ugyanis közölniük kell, hogy a teljesítésbe várhatóan milyen értékben vonnak be alvállalkozókat. A legnagyobb összeget, nettó 102,4 millió forintot annál a Digitális Szuverenitás Központ Kft.-nél (DISZK) tüntették fel, amelynek résztulajdonosa a For The Win Információ-Technológiai KFt.-n keresztül a Fidesz egykori digitális igazgatója, Dukász Magor. A DISZK tevékenysége hasonló a Megafonéhoz, korábban a Lakmusz írta meg, hogy

Dukász Magor állítólag a Megafon háttérirányítója, aki meghatározza a kommunikációs stratégiát és a szerkesztőségi működést.

Felesége, Dukász-Krisztel Renáta a Megafon kommunikációs koordinátora. Testvére, Dukász Hanga a Megafon irodavezetője.

A DISZK alkalmazottai és vezetői rendszeresen feltűnnek Megafon-rendezvényeken és képzéseken.

A DISZK nemzetközi igazgatójaként említett Benkő Levente korábban a Fidesz tel-avivi nagykövete volt. Emellett a Kommentár Alapítvány alapítójaként is ismert, amely 2021-ben jelentős, 11,5 milliárd forintos állami támogatást kapott a kormányközeli Mathias Corvinus Collegiumon keresztül.

Akkor azonban a lap hiába faggatta Dukász Magort a DISZK hatalmas, 2023-ra már csaknem 2 milliárd forintra rúgó bevételeinek forrásáról, az üzletember nem volt hajlandó semmilyen részletet elárulni nekik. Mi is megkerestük a céget, Dukász Magort egyebek mellett arról kérdeztük, hogy hogyan választották ki a Balásy-cégek alvállalkozójának vállalkozását és pontosan milyen feladatokat látnak el.

Dukász Magor a Lakmusz videójában

Fotó: 444.hu / YouTube

Csurran, cseppen a többieknek is

A többiek egy nagyságrenddel kisebb összegekkel szerepelnek a listán. Nettó 10,2 millió forintot tüntettek fel a váci Sola Marketing Kft. neve mellett, amely honlapja szerint szórólap-terjesztéssel foglalkozik. Nettó 10 millió forint juthat a Mészáros Lőrinc közeli Publimont Hirdetésszervező Kft.-hez, a „közeli” szót nem kell túlságosan komolyan venni, a cég egy úgynevezett magántőkealapba került, erről korábban részletesen is írtunk. A negyedik helyre egy Balásy-cég futott be, a rendezvényszervezéssel foglalkozó Lounge Event Kft., az ötödik helyen pedig a Mediaworks Hungary Zrt. tanyázik, amely a kormánypárti Közép-Európai Sajtó és Média Alapítványé, azaz a KESMA része.

Érdekes szereplő az OMME Magyarország Kft., amely az Országos Magyar Méhészeti Egyesület cége. Honlapjuk szerint azért hoztak létre, hogy a „Méhészújság kiadásával és az OMME termelői mézesüveg forgalmazásával támogassa a méhészek munkáját. Ehhez társult a későbbiekben a méhészeti szakkönyvek és egyéb OMME-s ajándéktárgyak értékesítése, majd immáron már az OMME logós minőségi pólók forgalmazása is.” Az alvállalkozókról megkérdeztük Balásy Gyula cégeit, levelünkre egyelőre nem érkezett válasz.

Ott van a listán Karle Gábor cége, a Szóvilág Kulturális Kft., amel korábban dolgozott az állami médiának és az NMHH-tól is kapott támogatást. 4,1 millió forint szerepel a Szabó Gábor tulajdonában lévő, nyomdaipari Grafit Pencil Nyomda Kft. neve mellett. „Minőségi albumok, könyvek, brossurák vagy nagymennyiségű szórólapok, nyomtatványok, termékkísérő anyagok egyaránt megtalálhatóak a portfólióban” – áll egy korábbi cikkben.

Egy újabb Balásy-érdekeltség is pénzhez jutott alvállalkozóként, a Gyár Utómunka Filmgyártó Kft.. Balásy Gyula 2020-ban vásárolta meg a Visual Europe Zrt.-t, amely 2023-ban szerezte meg a Gyár Utómunka többségi tulajdonrészét. Nagyon távol ezelőtt sem volt a vállalkozás a NER-től: a Hvg korábbi cikke szerint 2016-ban a Frank Digital (amely a korábbi jegybankelnök fiának, Matolcsy Ádámnak a barátjáé, a volt Origo-tulajdonos Száraz Istváné) alvállakozója volt.

Az alvállalkozók között szerepel egyebek mellett az ország legnagyobb agrárszaklap-kiadója, a Magyar Mezőgazdaság Kft., illetve a Forma Vizuális és Kommunikációs Bt. is, amelynek beltagja az ismert gasztroblogger és szakácskönyvszerző Vrábel Krisztina. Bekerült ebbe a körbe a Crew Nyomdaipari Szolgáltató Kft., illetve a Metropolitan Egyetem (METU) oktatójának cége, a Komm Mérnök Stratégiai Kommunikációs Kft. is. A METU honlapja szerint a főiskolai docens a pr kommunikáció, a stratégiai marketig és a krízis- és válságkommunikáció posztgraduális képzések vezetője, a pr szaktantárgyak oktatója. Perlaky-Papp József többször szerepelt a kormányközeli HírTV-ben szakértőként, illetve az ugyancsak kormányközeli TV2 Mokka című műsorában is. Facebook-oldalán is közöl elemzéseket, az egyikben például arról értekezett, hogy Magyar Péter a szennyezett reputáció klasszikus esete: „Felemeli a nadrágszíjat, büszkén pózol vele. Ha így folytatja, akkor a Tisza Párt diktafonos kulcstartókat is fog osztogatni.” A Kód Piac-, Vélemény- és Médiakutató Intézetet nem nagyon kell bemutatni, korábban dolgoztak a Magyar Olimpiai Bizottságnak és a Miniszterelnökségnek is.

Az N.S. Média és Vagyonkezelő Kft. a Nemzeti Sportot kiadó cég, a sportlapot tavaly vette meg az állami média, azaz a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap. Azt az Átlátszó derítette ki, hogy ez 3,5 milliárd forintba került. A Hamu és Gyémánt Kft. is bekerült az alvállalkozók közé, amely a JUPITER 888 Magántőkealaphoz tartozó vállalkozás.

A többiek nettó 1 millió forintnál kisebb összeggel szerepelnek a listában, őket is megtalálja táblázatunkban.